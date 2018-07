«Wir legten dem Stinker eine Seife auf den Tisch»

Körpergeruch am Arbeitsplatz ist ein heikles Thema. Oft tuscheln die Arbeitskollegen hinter dem Rücken des Betroffenen über den störenden Körperduft. Um darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie sich Chefs verhalten sollen, hat das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung ein neues Merkblatt veröffentlicht. Zwei Leser erzählen von ihren Schweiss-Erlebnissen am Arbeitsplatz.

G. Mattenberger* (54), Banker: «Niemand traute sich, etwas zu sagen»

«Wir hatten vor Jahren einen Stinker in unserem Grossraumbüro in Zürich. Alle kannten und rochen ihn, aber niemand traute sich, etwas zu sagen – selbst der Chef nicht. Es ist nun mal ein heikles Thema und man weiss nicht, wie die andere Person reagieren wird, wenn man sie darauf anspricht. Wir redeten nur untereinander über den Geruch des Kollegen.

Nach ungefähr zwei Wochen wurde der Gestank so penetrant und einen meiner Bürokollegen störte er derart, dass er dem Betroffenen am frühen Morgen, bevor dieser ins Büro kam, eine eingepackte Seife auf den Schreibtisch legte. Es war zugegeben nicht die feinste Art, aber die Botschaft kam an, und er achtete ab da besser auf seine Hygiene.»

Technischer Supporter (24) aus Luzern: «Ich habe nicht gemerkt, wie stark ich stank»

«Ein Arbeitskollege sagte mir in diesem Frühjahr unter vier Augen höflich, dass ich etwas streng rieche. Ich wusste zwar, dass ich bei den kleinsten Bewegungen zu schwitzen beginne, aber ich hätte selbst nicht gemerkt, wie stark ich stank und wie sehr das andere stört. Eigentlich dusche ich jeden Tag und wechsle regelmässig meine Klamotten, doch ich bin wohl anfällig für strenge Gerüche, da ich stark schwitze.

Dem Kollegen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, bin ich nicht böse. Im Gegenteil: Seither versuche ich die Situation zu verbessern, achte auf meine Ernährung, treibe Sport und benutze ungefähr fünfmal pro Tag Deo. Mein Deo-Verbrauch ist zwar abnormal hoch, aber es ist nötig. Zusätzlich frage ich den Mitarbeiter immer wieder, wie es um meinen Körpergeruch steht. Tatsächlich hat er sich seither verbessert.

Ich finde es gut, dass der Bund das Merkblatt zum Körpergeruch erstellt hat. Es ist wichtig, dass die Bürokollegen oder die Vorgesetzten in solchen Situationen wissen, wie sie reagieren sollen. Man ist einfach froh, wenn man so einen Hinweis bekommt.»

*Name der Redaktion bekannt

