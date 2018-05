Macht Pestizid-Verbot das Essen 40 Prozent teurer?

Die Schweiz soll über ein Verbot von synthetischen Pestiziden abstimmen: Es seien über 100’000 Unterschriften zusammengekommen, teilte das das Initiativkomitee der Gruppe Future 3.0 am Mittwoch mit.

SBB setzen Glyphosat ein



Laut den Befürwortern richtet sich die Initiative nicht gegen Bauern, sondern gegen den Pestizideinsatz generell. «Auch die SBB setzt viel Glyphosat ein, damit die die Gleise sauber bleiben», sagt Biologe Caspar Bijleveld. Laut SBB-Sprecher Daniele Pallecchi werden für die mehr als 3000 Kilometer Streckenlänge pro Jahr rund zwei Tonnen Glyphosat benötigt. Dies entspreche einer ausgebrachten Menge von 5500 Litern. «Der Einsatz von Herbiziden entlang der Bahngleise erfolgt mit äusserster Zurückhaltung. Die Bekämpfung des Unkrauts ist sicherheitsrelevant, denn nur dadurch können die Sichtbarkeit aller Signale, die Stabilität des Bahngleises und damit ein zuverlässiger Bahnbetrieb sichergestellt werden.» Glyphosat sei derzeit das einzige Mittel zur Unkrautbekämpfung, das vom Bund zugelassen sei.



Schon die zweite Initiative



Bereits im März ist die sogenannte Trinkwasser-Initiative zustandegekommen. Anders als die Initiative für ein Pestizidverbot verlangt die Trinkwasser-Initiative, dass nur noch Landwirtschaftsbetriebe Subventionen erhalten, die auf den Einsatz von Pestiziden und vorbeugend verabreichte Antibiotika verzichten. Der Bauernverband lehnt beide Initiativen ab.

Die Volksinitiative will – anders als die bereits zustande gekommene Trinkwasser-Initiative – synthetische Pflanzenschutzmittel in der Schweiz ganz verbieten. Nicht mehr erlaubt wäre auch die Einfuhr von Lebensmitteln, falls diese synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt wurden. Die Initiative müsste innerhalb von zehn Jahren auf Gesetzesebene umgesetzt werden. In der Schweiz werden heute jährlich rund 2200 Tonnen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe verkauft.



«Nicht alle können sich Bio leisten»

Dem Bauernverband bereitet das Volksbegehren sorgen. «Wir lehnen die Initiative ab», sagt Präsident Markus Ritter. «Sie ist nicht umsetzbar: Sie bringt extreme Einschränkungen und hohe Kosten bei der Lebensmittelproduktion.» Weil auch Importprodukte betroffen seien, sei sie zudem nicht mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO kompatibel.

Müsste die Landwirtschaft auf Pestizide verzichten, würden die Erträge deutlich sinken und «Lebensmittel um 30 bis 40 Prozent teurer», so der CVP-Nationalrat. «Ich produziere auch nach Bio-Standard. Aber nicht alle Konsumenten können oder wollen sich Bio leisten.» Gewisse Kulturen, etwa Raps, der vom Rapspflanzkäfer befallen werde, seien ohne Pestizide nur sehr schwierig anzubauen.

«Man sieht keine Schwalben und keine Lerchen mehr»

Der Biologe Caspar Bijleveld, der sich für die Initiative einsetzt, lässt das nicht gelten: «Viele Bauern sind sich bewusst, dass wir nicht so weitermachen können. Die Biodiversität ist in den letzten Jahren massiv zurückgegangen.» Man sehe keine Schwalben und keine Lerchen mehr, die Biomasse bei den Insekten sei um 75 Prozent zurückgegangen. «Viele Bauern sehen, dass das eine Sackgasse ist. Wir müssen etwas gegen das Insektensterben tun.»

Die Initiative sei eine Chance für die Landwirtschaft: «Sie würde davon profitieren, dass pestizidhaltige Lebensmittel nicht mehr importiert werden dürfen», so der Papiliorama-Direktor.

Unklar sei, welche Folgen die Pestizide für den Menschen haben. Wenn das Gemüse 20 Prozent teurer werde, sei es das allemal wert, zumal die Ausgaben für Lebensmittel am Haushaltsbudget stetig gesunken seien. Und: «Tiefere Ernten wären eine Realität. Mit weniger Food Waste liesse sich das aber ausgleichen: «20 bis 30 Prozent der Lebensmittel landen im Abfall, bevor sie in den Laden kommen.»

Ritter betont, dass die Bauern keine Giftmischer seien: «Wir setzen so wenig Pestizide wie möglich und so viele wie nötig ein.» Das spare Geld und sei im Interesse der Natur. Und mit dem Aktionsplan Pflanzenschutz des Bundes wolle man die Risiken deutlich verringern.



(daw)