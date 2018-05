Droht uns heute wieder ein apokalyptisches Gewitter?

Es war das erste grosse Gewitter dieses Jahr, und es erwischte das Mittelland auf kaltem Fuss. Wahre Sintfluten und riesige Hagelkörner suchten die Kantone Zürich und Aargau sowie die Ostschweiz heim und überfluteten Strassen und Häuser. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Am Flughafen Zürich lief zwischenzeitlich nichts mehr, auch S-Bahn-Strecke waren lahmgelegt.

Und: Noch steht die Nordschweiz nicht im «Schärme». Heute Abend könnte es zu einem ähnlich stürmischen Szenario kommen. «Wir sind noch nicht auf der trockenen Seite», sagt Nicola Möckli von Meteonews auf Anfrage. «Das Potential für Unwetter ist weiterhin vorhanden und mit gestern vergleichbar. Es muss nicht so heftig kommen, aber es kann.»

Flache Druckverteilung begünstigt Gewitter

Begünstigt werde die gewitterige Wetterlage durch eine flache Druckverteilung, in der es weder ein eindeutiges Hoch oder Tief, aber viel warme und feuchte Luftmassen gebe. «Dies lässt zusammen mit der Sonneinstrahlung dieser Jahreszeit das Unwetterrisiko ansteigen», so Möckli.

Ist der Mai so heiss, wie er sich bislang anfühlt? Soweit ja, bestätigt Möckli. Zumindest für die Nordschweiz lägen die Temperaturen 1,5 bis zwei Grad über dem Mai-Durchschnitt. «Wir sehen diesen Mai definitiv aussergewöhnlich hohe Temperaturen.»

Hochsommerfeeling am Wochenende

Vielerorts hätten die Temperaturen bis jetzt unter den top ten aller Zeiten seit Messbeginn gelegen. Jetzt aber gleich von den Auswirkungen des Klimawandels zu reden, sei «Humbug». Ohne den Klimawandel und seine Auswirkungen in Abrede zu stellen, seien ein oder zwei zu warme Monate dafür keine Indikatoren.

In der ausklingenden Woche sinken die Temperaturen etwas. Morgen erwartet Meteonews um die 22 Grad. Am Wochenende aber wird der Mai mehr als ein Wonnemonat: «Dann herrscht Hochsommerfeeling», sagt Möckli. «Sonne pur, mit 26 Grad im Flachland. Nur in den Bergen dürfte es zu lokalen Platzregen kommen.»

