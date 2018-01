Die neue Finanzordnung 2021 will es dem Bund weiterhin erlauben, die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer zu erheben. Diese Einnahmen – es handelt sich um rund 43 Milliarden Franken – braucht der Bund laut dem Abstimmungsbüchlein zur Erfüllung seiner heutigen Aufgaben. Fallen sie weg, muss der Bund seine Ausgaben um 60 Prozent reduzieren. Sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat stimmten der Vorlage zu.

Jetzt meldet sich das Komitee «Nein zur Finanzordnung 2021» zu Wort, und die bisher wenig diskutierte Vorlage bekommt Gegenwind. «Wir wollen den Bund zum Sparen zwingen. Die Steuergelder werden zu verschwenderisch ausgegeben», sagt Sandro Wächter, Mitglied des Komitees und Gemeinderat von Schinznach Bad AG. Darum sei ein Nein nötig. Beispiele für die hohen Ausgaben des Bundes seien die Kohäsionsmilliarde, Kultursubventionen oder die Sozialkosten. «Gemeinden und Kantone sollen mehr Macht, gleichzeitig soll der Bund weniger Einfluss haben», so der 23-jährige SVP-Politiker, der sich gemäss seiner Website als libertär und paläokonservativ – eine staatskritische, antikommunistische Strömung – beschreibt.

«Jeder von uns hätte mehr Geld auf dem Konto»

Dass der Bund ohne Steuereinnahmen seine Tätigkeiten von heute auf morgen niederlegen müsste, ist für Wächter eine Drohung: «Das Nein zur neuen Finanzordnung würden wir nicht unmittelbar spüren. Langfristig wäre es aber so, dass jeder von uns mehr Geld auf seinem Konto hätte.» Denn Mehrwert- und Bundessteuer würden wegfallen.

Zudem: «Bei einem Nein am 4. März hätte der Bund noch bis Ende 2020 Zeit, sich eine Lösung zu überlegen», so der Jungpolitiker aus dem Aargau. Der kommende Abstimmungstermin ist für Wächter also eine «Traumabstimmung»: «An diesem Tag können wir die Billag-Gebühren und gleichzeitig auch die Bundessteuer abschaffen.»

«Niemand will dem Bund den Teppich unter den Füssen wegziehen»

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo ist überrascht, dass sich nun doch noch ein Gegner-Komitee formiert hat: «In der Debatte in den Räten war die Vorlage unbestritten.» Denn schliesslich gehe es um die beiden wichtigsten Einnahmequellen. «Das Geld für die Bahninfrastruktur, für die Bildung oder für die Sozialversicherungen würde fehlen. Das wäre verheerend.» Dass die Kantone und Gemeinden mehr Macht bekommen, ist für Birrer-Heimo nicht sinnvoll: «Wie sollen denn beispielsweise die AHV- und IV-Beiträge oder die Landwirtschaftssubventionen geregelt werden? Gibt es dann unterschiedliche Beiträge, je nach Kanton?» Solche Dinge müssten weiterhin auf Bundesebene geregelt und mitfinanziert werden.

In den Räten sprachen sich Parlamentarier sämtlicher Parteien für die Vorlage aus. So sagte CVP-Nationalrat Leo Müller bei der Beratung im Nationalrat im Jahr 2016: «Es ist eine wichtige Vorlage, die wir hier zu behandeln haben.» Das zeige sich allein daran, dass Bundes- und Mehrwertsteuer zwei zentrale Einnahmequellen seien. FDP-Nationalrat Beat Walti ergänzte: «Ich glaube, niemand will dem Bund den finanziellen Teppich unter den Füssen wegziehen, auch die Freisinnigen und Liberalen nicht.»