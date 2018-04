Am 21. Dezember 2015 brach für Georg Metger eine Welt zusammen. Ein Unbekannter hatte das Leben seiner Liebsten ausgelöscht. Gleichzeitig stand er unter Verdacht, der Täter zu sein. Die Erlebnisse hat er im Buch «Für immer», das am Donnerstag erscheint, verarbeitet. Die «Schweizer Familie» hat nun erstmals Auszüge des Buches publiziert.

«Es ist 7.25 Uhr. Ich küsse Carla zum Abschied und weiss nicht, dass es ein Abschied für immer sein wird.» Metger berichtet vom alltäglichen Leben vor der Tat. Von den Umarmungen der Kinder, der Herzlichkeit von Simona, der Freundin von Dion. Vom Silvester-Menü, das Georg für Carla plante. Und davon, wie seine Welt zusammenbrach, als er von der Tat erfuhr.

Angehörige wurden verdächtigt

Als er bei seinem Haus ankommt, lässt ihn die Polizei zuerst nicht passieren. Erst später kann er einen Beamten fragen: «Wo ist Carla, wo sind die Kinder?» Schon kurz danach wird er von der Polizei vernommen. Nicht als Angehöriger, wie er zuerst denkt. «Als ich meinen Tagesablauf akribisch schildern und viele seltsame Fragen beantworten muss, beginne ich zu ahnen, dass man mich als Verdächtigen qualifiziert.»

Im Buch berichtet er vom stillen Leid der Angehörigen, vom immensen Druck, der nach der Tat auf ihm und den anderen Angehörigen lastete. Denn nicht nur er galt als Tatverdächtiger, sondern auch enge Familienangehörige, wie zum Beispiel seine Ex-Frau. «Den Seelenzustand kann ich nicht in Worte fassen», schreibt Metger weiter. «Ich möchte tot sein und weiss nicht, welche bösen Kräfte das Weiterleben erzwingen»

«Äusserungen sind hochtrabend und distanziert»

Doch das Martyrium ging weiter, auch als seine Unschuld bewiesen war. Von gewissen Medienvertretern hätte er sich mehr Taktgefühl gewünscht. In einem Artikel wurde gar sein voller Name publiziert, worauf viele Leute in Kontakt mit ihm treten wollten. «Obskure Theoretiker, religiöse Gemeinschaften, Hellseher, viele, die mich für den Täter halten, aber auch Frauen, die mich auf der Stelle heiraten möchten.»

Als der Täter schlussendlich gefasst wird, fällt Metger zwar ein Stein vom Herzen. Die Details der Tat lassen ihn aber nicht los. «Mein Hirn füllt sich mit Nebel, ich fürchte, ohnmächtig zu werden.» Die spätere Entschuldigung vom Täter Thomas N. wirkt deshalb wie ein Hohn. «Ich empfinde seine Äusserungen als hochtrabend und distanziert. Floskel reiht sich an Floskel, nichts scheint einem tatsächlichen Gefühl oder einem vertieften Gedanken entsprungen zu sein.»

Mittlerweile gehe es ihm besser – auch dank der Unterstützung der Familie und von Freunden. Trotzdem wird er seine Liebsten für immer vermissen. «Ich habe inzwischen akzeptiert, dass es wahr ist – sie kommen nie mehr zurück. Das Ende dauert an. Für immer.»

Georg Metger hat seine Erlebnisse im Buch «Für immer» verarbeitet. Es erscheint am Donnerstag im Wörterseh-Verlag. Die Tantiemen für das Buch wird Metger für wohltätige Zwecke spenden.

