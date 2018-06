«Dank Sonne gab es sehr hohe Tomatenerträge»

Herr Nuic*, ein Gemüseproduzent wollte 30 Tonnen Tomaten schon in der Biogasalage verbrennen lassen, nun bringt sie ein Food-Waste-Verein unter die Leute. Wie kann eine solche Überproduktion passieren?

Tomaten sind ein Naturprodukt. Dass es da zu Schwankungen in der Produktion kommt, ist normal. Ich kenne den konkreten Fall nicht, aber viele Produzenten hatten in den letzten Wochen sehr hohe Tomatenerträge. Dieses Jahr fehlte es den Tomaten für das Wachstum lange an Licht, in den letzten Wochen kam dann plötzlich das sommerliche Wetter und die Erträge nahmen sehr stark zu. Der Bedarf an Tomaten ist also derzeit sicher gedeckt.

91'000 Tonnen Gemüse-Food-Waste



Laut einer WWF-Studie fallen in der Schweiz jährlich 91'000 Tonnen Food-Waste bei Tomaten, Broccoli und Kopfsalat an. In der Produktion sind es 28'000 Tonnen, im Handel und der Verarbeitung 8000 Tonnen, im Detailhandel 6 Tonnen. Am meisten Food-Waste gibt es mit 49'000 Tonnen jedoch in den Haushalten. Hier wird rund ein Drittel der Lebensmittel nicht konsumiert, sondern entsorgt.



Wie oft kommt es vor, dass so viel mehr produziert wird?

Der Tomatenmarkt in der Schweiz setzt 1500 Tonnen pro Woche um, 30 Tonnen Überproduktion sind da kein besonders aussergewöhnliches Ereignis. Für den Betrieb ist es aber sicher schlimm, sonst würde er nicht zu solchen Massnahmen greifen.

Sind die Grossverteiler schuld, die lieber italienische Tomaten verkaufen?

Nein, denn die Grossverteiler setzen ab Juni eher auf Schweizer Ware. Ab dem 1. Juni gelten nämlich höhere Zolltarife für Tomaten, um die einheimische Produktion zu schützen. Ausserdem wollen die Kunden explizit Schweizer Produkte, wenn diese gerade Saison haben.

*Matija Nuic ist Bereichsleiter Markt und Politik beim Verband Schweizer Gemüseproduzenten.



(the)