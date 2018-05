Mehrere Personen nach Hochhaus-Brand im Spital

Die eine Seite eines Hochhauses an der Erlenstrasse in Brügg bei Biel BE brennt lichterloh. Gegen sechs Uhr morgens sei es ausgebrochen, vermutlich im Keller, wie Leser-Reporter René Bircher erzählt.

Die Berner Kantonspolizei teilt mit: «Der Feuerwehreinsatz und die Evakuation der Bewohner dauert noch an.» Das Feuer konnte gegen sieben Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht worden, schreibt die Berner Polizei in einer Mitteilung.

Leser-Reporter Bircher erzählt, dass etwa zehn Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei sowie Krankenwagen vor Ort seien. «In den oberen Stöcken waren noch Leute zuhause.»

Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen

Dominik Jäggi, Mediensprecher der Berner Kantonspolizei, ist vor Ort: Um 4.40 Uhr morgens sei bei der Polizei eine Meldung eingegangen, dass es eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Brügg BE gebe. Das Feuer sei im Erdgeschoss des Hochhauses ausgebrochen.

«Der Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus, sodass die Feuerwehr die Bewohner angewiesen hat, vorerst in ihren Wohnungen zu bleiben», sagt Jäggi. Die Evakuation der Personen laufe derzeit über das Treppenhaus und über die Aussenfassade. Der Einsatz dauere weiterhin an.

Hier berichtet der Polizeisprecher Dominik Jäggi über die aktuelle Situation:



