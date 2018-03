3000-Tonnen-Felsblock fällt fast aufs Gleis

Bei St. Niklaus ist ein Felssturz niedergegangen. Das abgebrochene Material ist in einem Bach zum Stillstand gekommen – nur wenige Meter davon entfernt befinden sich zwei Häuser. Die Bewohner seien evakuiert worden, berichtet der «Walliser Bote».

Der Felsbrocken habe ein Gewicht von rund 3000 Tonnen, erklärt der zuständige Geologe Peter Nescher der Zeitung. Er erwartet keine weiteren Steinschläge an dieser Stelle. «Das gesamte instabile Material ist abgegangen.»

Bahnstrecke unterbrochen

Wegen des Felssturzes wurde eine Oberleitung der Matterhorn Gotthard Bahn beschädigt. Die Strecke zwischen St. Niklaus und Täsch ist unterbrochen. Die Störung dauert voraussichtlich bis Betriebsschluss. Es verkehren Ersatzbusse.

Steinschläge sind in dieser Jahreszeit keine Seltenheit. Über Nacht gefriert das Wasser in Rinnen und Rissen von Felsen und dehnt sich dabei aus. Am Tag taut es wieder auf und das gleiche Spiel wiederholt sich, was den Felsen lockern kann.

(woz/sda)