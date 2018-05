4 Tipps, damit das Grillfest nicht im Inferno endet

Am Wochenende stieg von einem Einfamilienhaus in Nuvilly FR eine dicke Rauchwolke auf. Als die Feuerwehr eintraf, standen das Terrassendach und das Hausdach in Flammen. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Auf dem Sitzplatz hatte sich eine Gasflasche entzündet, die an einem Grill angeschlossen war.

Auch in Dietikon im Kanton Zürich brannte es Mitte April lichterloh, nachdem ein 73-Jähriger seinen mit Gas betriebenen Kugelgrill angeworfen hatte: Das Feuer griff aufs Dach des Mehrfamilienhauses über und beschäftigte die Feuerwehr während mehrerer Stunden. Der Sachschaden: 150’000 Franken. Auch in Siebnen SZ, Oberuzwil SG oder Tobel TG musste die Feuerwehr diesen Frühling schon wegen Gasgrills ausrücken.

Gasflammen sind 800 Grad Celsius heiss



Laut Mirjam Kalbermatten, Sprecherin der Beratungsstelle für Brandverhütung, werden die Brände meist durch unsachgemässen Umgang oder durch Mängel am Gasgrill ausgelöst. Beim Holzkohlegrill seien Stichflammen durch flüssige Anzündmittel eine häufige Brandursache. «Sollte es zu einem Brand kommen, gilt der Grundsatz Alarmieren - Retten - Löschen.»

Eine Gasflamme ist rund 800 Grad Celsius heiss. «Gasflaschen sind aber so gebaut, dass kein Sauerstoff drankommen sollte», sagt Kalbermatten. Im Normalfall sollte es darum nicht zu einer Explosion kommen.

Kalbermatten gibt folgende Tipps, um ein Inferno zu verhindern:

• Anzünden: Beim Grillieren mit Holzkohle kein flüssiges Anzündmittel nachgiessen, wenn ein erster Anzündversuch missglückt (Explosionsgefahr!). Alternativ kann man einen Anzündwürfel oder Anzündkamin verwenden.

• Standort: Den Grill auf einem ebenen, nicht brennbaren Untergrund aufstellen. Zu brennbaren Materialien wie Gartenmöbeln, Sonnenstoren oder Holzfassaden einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einhalten. Den Grill nie unbeaufsichtigt lassen.

• Inbetriebnahme des Gasgrills: Gebrauchsanleitungen lesen, nach der Winterpause prüfen, ob die Verbindungsleitungen dicht sind. Leitungen dazu zum Beispiel mit Seifenwasser einschmieren. Blasen weisen auf undichte Stellen hin. Den Gasgrill nur im Freien verwenden und Gasflaschen niemals drinnen lagern.

• Ausländische Gasgrills und Gasflaschen: Eine Brand- und Explosionsgefahr besteht, wenn Druckregler verwendet werden, die nicht auf Schweizer Gasflaschen passen. Tritt Gas aus, kann es beim kleinsten Funken zum Brand kommen.

(daw)