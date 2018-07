Aargauer kaufen Rüebli, Welsche lieben Weichkäse

Als eine Migros-Kundin in einer St. Galler Filiale nach Tartelettes suchte, wurde sie nicht fündig. Auf Twitter fragte sie den Detailhändler nach Rat. In der Ostschweiz gebe es diese Produkte nicht, beschied ihr die Migros – sehr wohl aber in einer Filiale in der Zürcher Innenstadt.

Umfrage Sind Sie zufrieden mit dem Sortiment der Schweizer Supermärkte? Ja, ich finde alles, was ich brauche.

In grossen Läden ist es ganz okay.

Ich möchte ein grösseres Sortiment.

Für mich ist die Auswahl jetzt schon zu gross.

Die Tartelettes sind nicht die einzigen Produkte, die nicht im ganzen Land verkauft werden. Die Detailhändler passen ihr Sortiment nicht nur für jede Region an, sondern sogar auf der Stufe jeder einzelnen Filiale. In einer Filiale im Zürcher Kreis 4 kann es so beispielsweise mehr Bio-Produkte geben als in einer Filiale im Limmattal. Migros-Sprecherin Martina Bosshard sagt: «Der Platz im Regal ist beschränkt. Darum schauen wir bei jedem Standort, welche Artikel am meisten nachgefragt werden.»

Westschweizer wollen Weissbrot

Eine Filiale, die vor allem von Studenten und Geschäftsleuten frequentiert werde, führe deshalb ein anderes Sortiment als eine Quartierfiliale, die umliegende Haushalte versorgt. Daneben zeigen sich regionale Unterschiede. «Rüeblitorten werden vor allem in den Genossenschaften Migros Aare und Migros Ostschweiz verkauft», sagt Bosshard.

Bratwürste wiederum sind in der Deutschschweiz beliebter als in der Westschweiz, während die Westschweizer mehr Birnen und Produkte mit Zitronen- und Pistaziengeschmack kaufen. Während die Deutschschweizer zudem mehr Ruchbrot und Tilsiter-Käse nachfragen, mögen die Westschweizer lieber Weissbrot und Weisskäse, sagt Bosshard.

Dunkle Schoggi für die Romands

Auch Coop stellt verschiedene Vorlieben fest. Das betreffe etwa Käse, Fleisch, Honig oder Bier, sagt Sprecherin Yvette Petillon. «Unser Sortiment passen wir entsprechend regional an.» Beim Käse kauften Deutschschweizer eher Emmentaler, Westschweizer eher Gruyère. Meeresfrüchte seien in der Westschweiz und im Tessin gefragter als in der Deutschschweiz.

Weil die Romands auf dunkle Schokolade stehen, hat Coop nur für die Westschweiz eine dunkle Variante von einem Pralinen-Halbeis entwickelt. «Die Geschmäcker in den Regionen unterscheiden sich teilweise sehr stark», sagt Sprecherin Yvette Petillon – sogar auf kleinstem Raum: In Zug sei die Chriesiperle sehr beliebt, während die Zürcher Tirggel kaufen und die Ostschweizer Schlorzifaden.

(ehs)