Airlines und Luftwaffe wollen sich Piloten teilen

Während Passagierzahlen und der Bedarf an Piloten steigen, geht der Schweiz der Nachwuchs im Flugbetrieb aus. Das berichtet die «SonntagsZeitung». Die Zahl der vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) ausgestellten Privatpilotenlizenzen ging in den letzten zehn Jahren stetig zurück. 2007 zählte die Schweiz rund 5740 Privatpiloten von Motorflugzeugen, letztes Jahr waren es noch 4695. Noch stärker sinkt die Zahl der Segelflieger. Der Rückgang ist für die Airlines problematisch, weil diese Lizenzen grundsätzlich die ersten Etappen in der Karriere von Linienpiloten sind.

Laut Thomas Steffen, Sprecher des Pilotenverbands Aeropers, haben die Airlines in den letzten Jahren stark in den Nachbarländern rekrutiert. Weil nun aber die grossen europäischen Airlines auch fleissig einstellen, zeichnet sich in der Schweiz ein Manko ab.

«Piloten-Sharing»



Die Airlines versuchen nun, Gegensteuer zu geben. Zum Beispiel, indem sie mehr Frauen rekrutieren und ihnen attraktivere Arbeitsbedingungen bieten. Zudem haben Edelweiss und Swiss gemeinsam mit der Schweizer Luftwaffe ein «Piloten-Sharing» beschlossen, wie die «SonntagsZeitung» weiter schreibt. Eine gemischte Projektgruppe mit Vertretern der Luftwaffe und der Airlines arbeitet derzeit die Details aus. Junge Piloten sollen bei der Armee ihre Laufbahn starten, um später mit einem Teilzeitvertrag bei Swiss und Edelweiss zu fliegen.

Mit den Jahren erhöht sich das Pensum in der Zivilfliegerei, bis bei der Armee die Altersguillotine für Jetpiloten bei 55 Jahren fällt. «Mit dem neuen Modell können die Luftwaffe und die Airlines einen grösseren Nutzen aus der kosten- und zeitintensiven Ausbildung ziehen», sagt Armee-Sprecherin Delphine Allemand. Zudem entfällt für die Airlines das Risiko eines Fehlgriffs bei der Selektionierung und Ausbildung von angehenden Piloten.

(roy)