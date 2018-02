Albaner zahlen bis zu 95 Prozent mehr

Die Online-Vergleichsdienst Comparis hat bei elf führenden Autoversicherern Offerten für einen 25-jährigen Schweizer, Italiener und Albaner eingeholt. Als Beispiel diente dabei eine Vollkasko-Deckung eines 3er-BMW im Wert von 60'000 Franken (Neupreis plus Zubehör).

Umfrage Finden Sie die Prämien-Unterschiede gerechtfertigt? Ja, die Versicherungen werden ihre Gründe haben.

Nein, andere Faktoren (z.B. Alter) sagen mehr aus.

Ein kleiner Aufpreis ist ok, aber das Doppelte ist viel zu viel.

Die Auswertung von 81 Versicherungsofferten aus allen Sprachregionen zeigt nicht nur signifikante Preisunterschiede zwischen den Versicherungen, sondern auch deutliche Prämienunterschiede je nach Nationalität.

Albaner bezahlen im Schnitt über 60 Prozent mehr

So ergaben sich Prämienaufschläge für Italiener von bis zu 22 Prozent (Baloisedirect.ch). Albanische Staatsangehörige zahlen für die gleiche Versicherung bis zu 95 Prozent mehr als Schweizer (Zürich Versicherung). Wie Comparis in einer Medienmitteilung schreibt, bezahlt ein Schweizer in der Stadt Zürich 2'150 Franken im Jahr für seine Vollkasko-Versicherung. Ein Italiener muss durchschnittlich 2'429 Franken einkalkulieren (+13 Prozent). Albaner bezahlen für die gleiche Leistung im Durchschnitt 3'530 Franken (+64 Prozent) – damit ist die Rechnung satte 1'380 Franken höher als bei den Schweizern sowie 1’100 Franken höher als bei den Italienern.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Lausanne und Bellinzona. Albaner bezahlen hier im Schnitt 63 Prozent mehr. Nicht bei allen Versicherern sind die Ausländerzuschläge gleich hoch. So gibt es bei Generali kaum Unterschiede zwischen den Offerten für die verschiedenen Nationalitäten.

Risiko als Grund

Die Versicherer begründen die Prämienunterschiede zwischen den Nationalitäten mit Risikoabwägungen. Axa Winterthur etwa betont gegenüber Comparis, dass sich eine höhere Schadenbelastung auf den Tarif niederschlage. «Das Alter oder auch die Nationalität ist jedoch nur eines von vielen Tarifmerkmalen, das für die Prämienhöhe entscheidend ist. Schlussendlich ergibt sich die Prämie aus vielen Faktoren.»

Ähnlich kling es bei Helvetia: «Die Nationalität des Halters oder häufigsten Lenkers ist ein Faktor, der für die Prämienberechnung verwendet wird. Je nachdem, wie der Faktor einer bestimmten Nationalitätengruppe aus der Schadenhistorie (Schadenfrequenz, Schadenquote) aktuariell bewertet wird, kann das zu einer höheren Prämie führen», wird Sprecher Jonas Grossniklaus in der Mitteilung zitiert. Dabei verwende Helvetia ein Scoring-Modell, das bei bestehenden Policen mit Nationalitäten mit höheren Prämien schrittweise aufgrund des Schadenverlaufes die Prämienzuschläge reduziert oder ganz eliminiert.

Keine Online-Offerte

Laut Comparis steuern Versicherer ihre Angebote nicht nur über die Prämienhöhe, sondern auch über die Verfügbarkeit von Online-Offerten. So habe die Mobiliar Online-Angebote für das untersuchte Ausländerprofil gesperrt. Die Vaudoise mache keine Online-Offerten für das ausgewählte Fahrzeug der Marke BMW. Beide Versicherer würden potenzielle Kunden darum bitten, mit ihnen direkt in Kontakt zu treten.

(daw)