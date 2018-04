Algerische Sportler fliehen am Genfer Flughafen

In St. Gallen fanden am Samstag die ersten universitären Weltmeisterschaften im Cross Country statt. Auch ein Team aus Algerien war dabei. Zwei Athleten setzten sich jedoch bei der Rückreise am Montag am Genfer Flughafen ab, wie das algerische Portal Elwatan.com schreibt.

Die beiden 21-Jährigen hätten ihr Gepäck gemeinsam mit der restlichen Delegation am Flughafen eingecheckt, bestätigt der Präsident des nationalen Universitätssportverbands dem Portal. Danach hätten sie ihre Pässe für die Sicherheitskontrollen erhalten. In einem «Moment der Unaufmerksamkeit» seien sie dann geflohen.

Wo sich die beiden jetzt aufhalten, ist unklar. Nach ihrem Verschwinden seien sowohl die Schweizer als auch die algerische Polizei informiert worden. «Es ist bedauernswert, denn nichts hat ein solches Szenario vermuten lassen», sagt der Verbandspräsident. Laut dem Portal ist es jedoch nicht das erste Mal, dass sich algerische Sportler auf diese Weise absetzen.



