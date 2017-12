An Weihnachten lauern für Tiere viele Gefahren

Die Susy-Utzinger-Stiftung für Tierschutz warnt vor den Gefahren für Haustiere über die Festtage. Nicht nur in Alu verpackte Schoggi, auch verschluckte Tannennadeln, Lametta oder brennende Kerzen sind für Hund und Katz gefährlich. Das Wasser im Christbaumständer sollte ebenfalls stets im Auge behalten werden. «Gefällte Tannenbäume sondern Stoffe ab, die sich im Wasser des Christbaumständers sammeln und das Wasser für Hunde und Katzen ungeniessbar und gegebenenfalls sogar giftig machen», erklärt Susy Utzinger, Geschäftsführerin der Stiftung.

Vorsicht bei giftigen Pflanzen



Für Haustiere können auch Pflanzen gefährlich werden, die zum Überwintern in die Wohnung geholt werden. Gerade Katzen knabbern gern daran. Laut Utzinger gilt: «Pflanzen, die für Menschen leicht giftig sind, können bei Katzen schwere bis tödliche Vergiftungen hervorrufen.» So könne etwa Oleander «leicht zum Tod durch Atemstillstand» führen. Nebst dem Weihnachtsstern seien auch andere Weihnachtsblumen wie Amaryllis oder Christrosen für Katzen toxisch. «Als Katzenhalter verzichtet man am besten auf solche Blumen oder stellt sicher, dass sie für Tiere unerreichbar aufgestellt sind», rät Utzinger.

Auch Weihnachtsguetsli sollten von den Tieren ferngehalten werden. «Viele Weihnachtsleckereien enthalten Schokolade, die wegen ihres Theobromingehalts bei Hunden und Katzen zu Vergiftungen führen können», erklärt Utzinger. Einige Nussarten stehen ausserdem im Verdacht, Allergien auszulösen. Manche sind für Hunde giftig, etwa Macadamianüsse.

Lebensmittel-Verpackungen zählen zu den grössten Gefahren

Vergiftungen äussern sich laut Utzinger durch Unruhe, Erbrechen, unregelmässigen Herzschlag, ungewöhnliche Pupillengrösse oder Blut in Urin und Stuhl. Auch Krämpfe, Muskelzittern, Lähmungserscheinungen, absinkende Körpertemperatur, Apathie oder Bewusstlosigkeit können Anzeichen für eine Vergiftung sein. Tierbesitzer sollten bei einem Verdacht sofort zum Tierarzt und nicht versuchen, das Haustier zum Erbrechen zu bringen, warnt die Tierschutzexpertin.

Eine der grössten Gefahren stellten für Weihnachten typische Lebensmittel-Verpackungen dar. Utzinger nennt das Schinkennetz als Beispiel, das zu einem Darmverschluss führen kann.

Keine Esswaren herumliegen lassen

Laut Antonio Pozzi von der Vetsuisse der Universität Zürich werden über die Festtage zwar nicht mehr Haustiere ins Tierspital gebracht, allerdings würden sich die Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen häufen, «da die Tiere Zugang zu Speisen haben, die wir Menschen essen».

Dies führe etwa zu Bauchspeicheldrüsen-Entzündungen, Magen-Darm-Beschwerden oder Nahrungsmittelvergiftungen. Pozzi rät deshalb: «Die Haustierbesitzer sollten nicht so viele Esswaren in der Nähe ihrer Haustiere herumliegen lassen, besonders nicht Schokolade (kann Vergiftungen hervorrufen), Knochen (Verstopfungsgefahr) oder fettige Speisen (können zu Bauchspeicheldrüsenentzündungen führen).»

Baumschmuck hoch hängen

Weil kleine Objekte den Magen-Darm-Trakt verstopfen können und dann notfalls herausoperiert werden müssen, sollten sie von den Tieren ferngehalten werden. Ebenfalls schädlich seien Alufolie oder die Blätter des Weihnachtssterns, die zu Vergiftungen führen können.

Auch Pozzi warnt vor dem Wasser des Christbaumständers, da es Pestizide, Düngemittel und Konservierungsstoffe enthalten kann. «Deshalb sollten Haustiere aus dem Zimmer ausgesperrt werden, wenn niemand zu Hause ist.»

Um die Gefahren im Bereich des Weihnachtsbaumes zu begrenzen, empfiehlt Utzinger zudem einen Christbaumständer ohne Wasser. Auch auf Lametta und anderen fressbaren Baumschmuck sollten Tierbesitzer verzichten. Damit die Vierbeiner gar nicht erst in Versuchung geraten, sollte er nicht zu tief am Baum hängen.

