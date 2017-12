Junge Schweizer fliegen bei Zalando-Betrug auf

Zwei junge Walliser haben 2016 mehrmals bei Zalando Schuhe und Kleider im Wert von 4500 Franken bestellt. Die Studentin und der Lehrling gaben dabei fiktive Namen an und verwendeten verschiedene IP-Adressen, um die Ware nicht bezahlen zu müssen, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Der Versandhändler wurde auf den Schwindel aufmerksam, weil die beiden Betrüger die Ware jeweils an dieselben zwei Hausnummern im Oberwallis liefern liessen. So kamen von den 24 bestellten nur 21 Pakete an. Zalando konnte die letzten drei Sendungen rechtzeitig stoppen.

Betrug kostet viel

Bei einer Hausdurchsuchung konnte die Polizei einen Teil der Lieferungen sicherstellen, die beschlagnahmten Gegenstände sind inzwischen eingezogen. Die Staatsanwaltschaft hat die jungen Walliser für mehrfachen Betrug mit einer bedingten Geldstrafe von 900 beziehungsweise 1050 Franken sowie einer Busse von je 300 Franken bestraft.

