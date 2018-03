Das Wetter macht schon mal auf April

Obwohl es erst Mitte März ist, wähnt man sich wettertechnisch schon mal im April. Von der einen Minute auf die andere kann das Wetter umschlagen, die Sonne dunklen Wolken mit viel Niederschlägen Platz machen.

«Im Moment haben wir es mit einer klassischen April-Wetterlage zu tun», sagt Roger Peret von Meteonews, «ein typischer Wettercharakter, der sich regelmässig wiederholt.» Konkret wechseln sich kräftige Schauer und starke Winde mit viel Sonne unter einem stahlblauen Himmel ab. Dazu weht ein mässiger Südwestwind mit Böen von bis zu 60 km/h. Dieser kann das Fahrverhalten von windanfälligen Fahrzeugen beeinflussen.

April-Wetter im März

Der Mittwoch zeigt sich von der sonnigen Seite

In der Nacht auf den Dienstag kann es im Norden mit vorüberziehenden Schauern teils kräftig regnen. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt mit Schauern, Schnee gibts ab 800 bis 1200 Meter. Daher muss in erhöhten Lagen teils mit schneebedeckten Strassen gerechnet werden. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 15 Grad.

Am Mittwoch dann nach letzten Tropfen im Osten rascher Übergang zu meist sonnigem Wetter mit Temperaturen von 9 bis 13 Grad. Im Süden viel Sonne bei 16 Grad. Am Donnerstag dürfte es im Vorfeld einer Störung wieder föhnig und ein ganzes Stück milder werden.

Gibt der Winter sein Comeback?

Am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche könnte es dann nochmals richtig kalt werden. «Die Modelle sind noch ziemlich unsicher, aber es besteht die Möglichkeit, dass es nochmals ein paar eisige Tage mit Temperaturen im Minusbereich gibt», sagt Peret, «ab übermorgen sollten wir dann definitiv mehr wissen.»

Die dicken Jacken und gefütterten Schuhe sollten also besser noch in Reichweite gelassen werden. Bevor der Frühling endgültig Einzug hält, könnte der Winter nochmals eine Ehrendrunde drehen.

(bee)