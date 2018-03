Jahresgespräche lassen Angestellte verzweifeln

Der Rechtsdienst von Angestellte Schweiz hat in den letzten Monaten eine Welle von Hilferufen erhalten. Dutzende Mitarbeiter suchen beim Angestelltenverband nach dem jährlichen Mitarbeitergespräch Rat. «Das ist neu. Mitarbeitergespräche waren in den letzten Jahren in unserem Rechtsdienst kaum je ein Thema», stellt Pierre Derivaz fest, Rechtsanwalt bei Angestellte Schweiz.

Im Barometer Gute Arbeit des Arbeitnehmerdachverbands Travail Suisse stechen folgende Branchen mit negativer Beurteilung der Mitarbeitergespräche heraus: Verarbeitendes Gewerbe, Gross- und Detailhandel, Finanz- und Versicherungswesen sowie wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Der Angestelltenverband Angestellte Schweiz hingegen stellt keine spezifischen Branchen fest, in denen an Jahresgesprächen hohe Erwartungen definiert werden: «Die Palette reicht von der Pharmaindustrie bis zum Verlagswesen», sagt Rechtsanwalt Pierre Derivaz.

Die Hilfesuchenden sind laut Derivaz verzweifelt, da hohe Zielvereinbarungen sie unter Druck setzen. «Es werden Leistungen verlangt, die sie für unrealistisch halten.» Anderen setzten die Chefs Deadlines, bis wann sich Angestellte ändern müssen. «Die Ratsuchenden kämpfen damit, weil ihr Verhalten angeblich plötzlich beanstandet wird.»

«Angst vor Kündigung»

Hansjörg Schmid, Sprecher von Angestellte Schweiz, berichtet von Betroffenen, die das Mitarbeitergespräch deprimiert und demotiviert. «Belastend sind Massnahmen, die nach dem Gespräch angeordnet werden», sagt er. So genannte Performance Improvement Programs gäben zum Teil nicht objektiv messbare Ziele vor, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erfüllt werden sollten. «In solchen Fallkonstellationen befürchten die Angestellten oft eine anschliessende Kündigung und sehen das Programm als ‹Vorwand› dazu.»

Bestnoten verteilen die Chefs laut Schmid kaum, weil sie befürchteten, Angestellten würden Anspruch auf mehr Lohn oder Boni erheben. «Oder es werden ganz gezielt schlechte Noten verteilt, weil man einen Angestellten loswerden will.»

«Hochgeschraubte Erwartungen»

Andere Gewerkschaften bestätigen die Situation, die eine Bandbreite von Branchen betrifft (siehe Box). «Der Druck in der Arbeitswelt nimmt zu. Als Folge davon werden die Zielvorgaben in den Gesprächen teilweise jedes Jahr hochgeschraubt», sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik von Travail Suisse. Zum Beispiel bei Versicherungen werde verlangt, dass Mitarbeiter mehr Fälle bearbeiten. In anderen Branchen würden steigende Aquiseerwartungen oder zunehmende Projektführungsaufgaben Mitarbeiter unter Druck setzen.

Stossend sei zudem, dass manche Gespräche durch die Arbeitsverdichtung zu negativen Alibiübungen verkämen, so Fischer. «Häufig beklagen sich Mitarbeiter über Vorgesetzte, die sie unvorbereitet zum Gespräch einluden und sie mit wenig durchdachter Kritik belasteten.» Die Gespräche sollten mehr auf die Perspektiven ausgerichtet sein, fordere die Gewerkschaft.

Christine Michel, Fachsekretärin für Gesundheitsschutz bei der Gewerkschaft Unia, erwähnt, dass lohnrelevante und mit einer Leistungslohnkomponente verknüpfte Jahresgespräche Arbeitnehmende besonders belasten. «Die Evaluationen werden oft als willkürlich und nicht nachvollziehbar empfunden.» Unia lehne diese Verknüpfung deshalb ab. «Das Jahresgespräch soll dazu dienen, fachliche Ziele und persönliche Weiterbildungsziele zu vereinbaren.»

«Eher zu gute Noten werden verteilt»

Dem Schweizerische Arbeitgeberverband sind die Eindrücke fremd. «Diese Aussagen können wir nicht nachvollziehen. Gute Mitarbeitergespräche setzen niemanden unter Druck», sagt Daniella Lützelschwab, Arbeitsmarktexpertin beim Arbeitgeberverband. In der Praxis seien eher zu gute Noten zu beobachten. «Um das Betriebsklima vordergründig nicht zu ramponieren, scheuen manche Arbeitskräfte Konflikte und klare Worte.»

Sie hält fest, dass die Unternehmen Veränderungsbereitschaft auf allen Mitarbeiterstufen fördern müssen. «Denn der Wandel in unserer Gesellschaft nimmt durch die neuen Technologien zu. In einem solchen Umfeld müssen die Unternehmen agil bleiben.» Dies habe grundsätzlich nichts mit Druck zu tun. «Stattdessen geht es um die gemeinsam mit dem Personal zu entwickelnde Gestaltung von neuen Berufsbildern, Prozessen und Organisationen.»

Um «gezielt» schlechte Noten zu verhindern, rät Lützelschwab, klare Regelungen mit der Möglichkeit zu einem Review-Prozess über mehrere Instanzen einzusetzen. Sie merkt an, dass Jahresendgespräche wie auch alle anderen Mitarbeitergespräche nie blosse Rituale sein dürften. «Sie sollten immer der laufenden Mitarbeiterentwicklung dienen.»