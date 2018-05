Jobeinsteiger scheitern an mangelnder Erfahrung

Die Jobsuche erweist sich für eine Vielzahl junger Menschen als Frust. Rund 18 800 der 15- bis 24-Jährigen waren 2016 laut einem Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco arbeitslos. Oft kassieren sie eine Absage nach der anderen, weil sie immer wieder am gleichen Kriterium scheitern: Der Arbeitgeber will Arbeitserfahrung. Der Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich belegt den Trend: Während im Jahr 1950 noch zehn Prozent der Stelleninserate Arbeitserfahrung wünschten oder forderten, waren es 2017 bereits 60 Prozent.

Umfrage Wie erleben Sie die Jobsuche? Ich habe Mühe, einen Job zu finden, weil der Arbeitgeber mehr Erfahrung fordert, als ich vorweisen kann.

Ich hatte kaum Berufserfahrung, fand aber trotzdem rasch eine feste Stelle.

Ich hangle mich von Praktikum zu Praktikum.

Ich finde keinen Job, weil ich zu alt und zu erfahren bin.

Nach einer ersten Berufserfahrung hatte ich einen festen Job.

Ich bin noch in der Ausbildung.

Ein Meme der Social-Media-Seite Swissmeme, das über 50 000 Mal gelikt wurde, illustriert das Dilemma: Der Arbeitgeber fordert zwei Jahre Erfahrung für einen Job. Darauf antwortet der Bewerber: «Aber ich bin erst gerade fertig mit der Schule. Ich brauche einen Job, um Erfahrung zu sammeln.»

Zahlreiche User reagieren mit bestätigenden Kommentaren oder bringen ihre Verzweiflung zum Ausdruck. Sie sei über ein halbes Jahr arbeitslos gewesen, weil sie mangels Erfahrung Absagen erhalten habe oder schon in den Stelleninseraten Arbeitserfahrung vorausgesetzt werde, klagt Userin R.S*. Andere reagieren mit zynischen Kommentaren. «Hochschulabschluss, fünf Sprachen, drei Jahre Erfahrung, aber bitte nicht älter als 22», schreibt E.T.*. Manche sind sich einig, Opfer eines bekloppten Systems zu sein.

«Ich habe einige Kollegen, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind und nach der Lehre lange keine Festanstellung finden, weil sie unmögliche Erfahrung mitbringen müssen», sagt Zeki Bulgurcu von Swissmeme. Vorausgesetzt werde nicht nur mehrjährige Arbeitserfahrung. «Bei normalen Jobs nach der Lehre wird manchmal sogar verlangt, dass man fliessend Englisch und Französisch spricht und schon Erfahrung in Führungspositionen hat.»

«Arbeitgeber haben eher unrealistische Erwartungen»

Der Arbeitnehmerdachverband Travail.Suisse bestätigt das Problem. «Arbeitgeber haben heute eher unrealistische Erwartungen, was die Arbeitserfahrung junger Lehrabgänger und Akademiker betrifft», sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik. Grund sei, dass der Druck in der Arbeitswelt zugenommen habe. «Der Arbeitgeber hat die Forderung, Mitarbeiter zu rekrutieren, die vom ersten Tag an voll produktiv sind.» Folglich landeten viele junge Menschen in Praktika und fänden teilweise auch danach keine feste Stelle. Dies führe zu viel Frust und Demotivation und zwinge manche in Jobs, für die sie überqualifiziert seien.

Fischer betont: «Es gibt wenige Funktionen, die so komplex sind, dass sie mehrere Jahre Berufserfahrung rechtfertigen.» Laut Fischer sollte die Grenze der verlangten Arbeitserfahrung zwischen drei Monaten und einem halben Jahr liegen.

«Verzicht auf enormes Potenzial»

Vertreter des beruflichen Nachwuchses kritisieren die Situation. «Ein Teil der Berufslehre sollte als Berufserfahrung anerkannt werden», sagt Janis Grunder, Mitgründer von Professional.ch, einer Plattform für Job- und Weiterbildungssuche für junge Fachkräfte. Er fordert von den Unternehmen mehr Stellenangebote für junge Lehrabgänger. Nur so hätten diese die Möglichkeit, sich die oftmals geforderte Arbeitserfahrung überhaupt anzueignen.

Auch die Hochschulen beschäftigt das Dilemma. «Arbeitgeber verzichten oft nur wegen der fehlenden Berufserfahrung auf Mitarbeiter mit enormem Potenzial», sagt Helen Buchs, Mitglied im wissenschaftlichen Team des Stellenmarkt-Monitors Schweiz der Universität Zürich. Junge Hochschulabsolventen seien nicht nur auf dem neusten Wissensstand, sondern vermutlich auch überdurchschnittlich motiviert. «Wichtig ist, dass Arbeitgeber dieses Potenzial erkennen und sich die Zeit nehmen, den Nachwuchs einzuarbeiten.»

Arbeitgeberverband bestreitet «Generation Praktikum»

Der Schweizerische Arbeitgeberverband bezeichnet die Kritik als verfehlt. Die Schweiz werde um ihr Berufsbildungssystem beneidet, das junge Menschen systematisch und äusserst erfolgreich an die Arbeitswelt heranführe, kontert Sprecher Fredy Greuter. «Bester Beweis dafür sind die Lehrabgänger, die dank ihrer praxisbezogenen Ausbildung sehr oft in ihrem Lehrbetrieb weiterarbeiten können.» Hochschulabsolventen seien im Arbeitsmarkt ebenfalls sehr gefragt, hätten sie die entsprechenden Fähigkeiten erworben. Im Gegensatz zu einigen EU-Ländern gelinge in der Schweiz der Einstieg ins Berufsleben und in unbefristete Arbeitsverhältnisse auch im Rahmen von Praktika. «Es gibt – im Unterschied zum Ausland – also keine ‹Generation Praktikum›».

Greuter verweist auf einen Bericht des Bundesrats von 2014. Laut diesem haben Praktika insgesamt eine relativ geringe und über die Jahre konstante Bedeutung. «Es gibt keine Anhaltspunkte, wonach diese zu einem Einfallstor für missbräuchliche Lohn- und Arbeitsbedingungen für junge Berufseinsteiger geworden wären.» Auch macht Greuter darauf aufmerksam, dass in den nächsten zehn Jahren eine Million Menschen in Pension gehen. «Es werden uns dann etwa 400‘000 Leute auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Die Wirtschaft wird daher mehr denn je auf jüngere Arbeitnehmende angewiesen sein.» Darum bestehe ein vitales Interesse, diese Gruppe möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

*Name der Redaktion bekannt.



