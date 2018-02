«Arena»-Moderator Projer auf Twitter massiv bedroht

Jonas Projer gehört zu den exponiertesten Journalisten der Schweiz. In seiner Funktion als SRF-Moderator der «Arena» steht er immer wieder zwischen den teils verhärteten Fronten. So auch am Freitagabend in der Sendung zur «No-Billag»-Initiative.

Kritik – und natürlich auch Lob – ist sich der 36-Jährige deshalb gewohnt und weiss damit umzugehen. In einer an ihn gerichteten Drohung auf Twitter, hat ein Unbekannter die Grenzen zulässiger Kritik nun aber bei weitem überschritten. Dieser hat den Kurznachrichtendienst Twitter genutzt und Projer und dessen Kinder mit dem Tod gedroht.

In dem Tweet, den der anonyme Hater am Samstagmorgen um 5:32 Uhr verfasste, heisst es unter anderem: «Mitten in der Nacht werden wir kommen und Dich richten! ... die Leute Spucken auf Dich Verräter! Deine Kinder?»

@jonasprojer Projer was machst Du wen die Volkspolizei dich endlich aus dem verkehr zeiht Du Soros / NWO Funktionär? Mitten in der Nacht werden wir kommen und Dich richten! Deine Masche ist schon längst durchschaut, die Leute Spucken auf Dich Verräter! ANTWORT? Deine Kinder? Was? — Stoplügenmedien (@Lugenmedienstop) 3. Februar 2018

Projer meldete sich ebenfalls mit einem Tweet zu Wort: «Liebe Twitterer, danke fürs engagierte inhaltliche Mitdiskutieren, aber auch für Feedback und Kritik.» Dann bezieht er sich auf die feige und üble Drohung mit der Frage: «Sollte man sowas eigentlich der Polizei melden oder wäre das doch eher überreagiert?»

Der Hass-Tweet löste auch bei Pojers Followern Unverständnis und heftige Reaktionen aus. Einige rieten ihm, die Drohung zu ignorieren und den Verfasser zu blockieren. Andere User haben den Fall bereits bei Twitter gemeldet.

Weitere User, unter ihnen auch Alt Nationalrat Jo Lang, raten Projer, Anzeige zu erstatten.

Solche Drohungen würde ich melden, ! Ich habe mal Kugeln zugeschickt bekommen und keine Anzeige erstattet. Ich bereue es heute noch. Die Polizei hätte den Absender heraus gefunden. Erst recht: #NeinzuNoBillag — Jo Lang (@josef_lang) 3. Februar 2018

Allenfalls Meldung per Formular bei @fedpolCH https://t.co/fhI851iUZ9 Ich habe da auch schon Zeug gemeldet, wenn‘s sehr krass wurde und/oder ich Anlass hatte, konkret Angst zu haben, Gefahr für mich und meine Familie vermutete/befürchtete. — Valentin Abgottspon (@valabg) 3. Februar 2018

Ich werde sehr oft auf Twitter (teilweise sehr übel/justiziabel) beschimpft und lasse es durchgehn. Die Drohung gegen Jonas ist jenseits von allem, was ich bisher gesehen habe. Da muss man handeln. — Sandro Lüscher (@sandroluescher) 3. Februar 2018

(20 Minuten)