«Schweiz ohne Armee ist wie Sex ohne Pille»

Die Schweizer Armee stösst laut einer neuen Studie bei den Jungen auf grossen Zuspruch. 79 Prozent der 18- bis 29-Jährigen halten sie für notwendig. Angehende Rekruten oder gediente Militärs sagen, warum sie ohne Wenn und Aber hinter der Armee stehen.

Christoph Henz (20) aus Seedorf BE: «Armee gehört zum Schweizer-Sein»

«Die Notwendigkeit der Armee ist für mich absolut unbestritten. In Friedenszeiten keine Armee zu haben, ist wie an sexfreien Tagen die Pille wegzulassen! Ich rücke im nächsten Sommer als Sanitäter in die Rekrutenschule ein. Das gehört für mich zum Schweizer-sein dazu. Es ist doch wichtig, dass jeder seinen Teil zur Sicherheit des Landes beiträgt. Und das kann jeder nach seinen Fähigkeiten. Es muss ja nicht jeder Grenadier werden. Und für jene, die mit Militär gar nichts anfangen können, gibt es ja noch den Zivildienst. Enttäuschend finde ich, wenn man gar keinen Dienst tut und einfach bezahlt.

Die grösste Gefahr für unsere Sicherheit ist im Moment der Terrorismus, wobei ich es dem Nachrichtendienst die Beurteilung der allgemeinen Bedrohungslage überlasse. Wichtig ist, dass wir im Ernstfall eine Armee haben, die reagieren kann. Natürlich sieht man immer wieder in Videos von Rekruten, wie herumgeblödelt und die angebliche Sinnlosigkeit des Dienstes demonstriert wird. Ich denke aber, dass dies daran liegt, dass bei uns der Bezug zur einem tatsächlichen Ernstfall sehr weit weg ist. Ich bin überzeugt, dass wenn es zum Krieg kommt, schnell Disziplin einkehren wird.»

Juan (23): «Sollen wir einfach die weisse Fahne raushängen?»

«Die meisten Leute vergessen heutzutage, dass der Frieden, der momentan in Europa herrscht, keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind friedensverwöhnt. Ein Blick auf die Geschichte zeigt aber, dass so eine lange Phase äusserst ungewöhnlich ist. Aber nur weil wir bis jetzt keinen Krieg seit längerer Zeit hatten, heisst das nicht, dass sich das schnell ändern kann.

Das ewige Argument der Gegner, die Schweiz hätte sowieso keine Chance gegen ein anderes Land, finde ich idiotisch. Sollen wir deswegen etwa gleich die weisse Fahne schwenken? Die alten Eidgenossen würden sich im Grab umdrehen.

Dass in der Armee täglich perfekte Arbeit geleistet wird, habe ich selbst in meiner Rekrutenschule als Panzergrenadier erlebt. Auch heute stehe ich nach Beendigung der RS zu meiner Meinung, dass die Schweizer Armee unterschätzt wird und sich im Krisenfall bewähren würde. Man sollte etwas mehr Vertrauen und Respekt vor der Armee haben. Vor allem als Person, die noch nie selbst Dienst geleistet hat. Die Schweiz wird froh sein, wenn sie eines Tages, und dieser Tag wird kommen, auf die Armee zählen kann. Die Armee ist nicht nur betrunkene Rekruten im Zug und Schiessunfälle in der Zeitung, sondern auch Perfektion, Soldaten die sich aufopfern und bereit sind mehr zu leisten als sie sich zutrauen.»

Anonym: «Musste meine positive Meinung revidieren»

«Ich habe letzen Monat meinen Durchdienerdienst abgeschlossen. Ich konnte mir also in über 300 Tagen einen gründlichen Einblick in die Armee verschaffen. Und ich musste meine ursprüngliche Meinung gründlich revidieren! Ich war ursprünglich ein Befürworter der Armee und betrachtete diese als sinnvoll. Ich fand sie geradezu notwendig.

Heute kann ich über diese Hobbytruppe nur noch lachen. 300 Tage meines Lebens wurde ich einfach nur gelangweilt. Der Militärdienst ist weder anspruchsvoll noch lehrreich, er birgt nicht einmal eine besondere körperliche Herausforderung. Die Ausrüstung ist alt und von der heutigen Technologie längst überholt. Was ich von der Schweizer Armee gesehen habe ist schlichtweg unnötig und niemals 5 Milliarden Franken wert.»



(pam)