Zahl der Zeckenopfer explodiert

Verglichen mit den Vorjahren gibt es in der Schweiz in diesem Jahr deutlich mehr Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME und Borreliose. Beide Krankheiten werden von Zecken übertragen. Wie das Bundesamt für Gesundheit BAG am Montag vermeldete, wurden bis Ende Juni 150 FSME-Fälle registriert. «Dies ist im mehrjährigen Vergleich sehr hoch», schreibt das Bundesamt in seinem Bulletin.

Seit dem Jahr 2000 seien im gleichen Zeitraum nur jeweils zwischen 46 und 109 Fälle der Gehirnhautentzündung gemeldet worden. 2018 waren es allein im Monta Juni 73 Fälle.

21'300 Arztbesuche wegen Zecken

Auch bei der Borreliose sind die Zahlen laut BAG stark gestiegen. Bis Ende Juni seien hochgerechnet 6900 akute Fälle von Borreliose gemeldet worden. Im gleichen Zeitraum wurden hochgerechnet 21'300 Arztbesuche wegen Zeckenstichen gemeldet. «Beide Werte liegen im mehrjährigen Vergleich sehr hoch», so das BAG.

Während für FSME wegen des obligatorischen Meldesystems genaue Fallzahlen vorliegen, werden die Anzahl der Arztbesuche und die Borreliose-Fälle freiwillig von Hausärzten gemeldet. Darauf basierend wird auf die gesamtschweizerische Anzahl hochgerechnet.

(mlr)