Bergrestaurant geht in Flammen auf

In einem Bergrestaurant in Zermatt ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Eine Person meldete der Kantonspolizei um 19.50 Uhr, dass das Restaurant «Stafelalp» in Flammen steht.

Die Feuerwehr Zermatt konnte in der Folge mit der Unterstützung eines Helikopters der Air-Zermatt das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Trotzdem entstand am Haus ein hoher Sachschaden.

Beim Brand kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht. Das Restaurant war bei Brandausbruch geschlossen.

(fur)