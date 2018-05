Bern bremst Airbnb aus – nun hagelt es Kritik

Die Regierung der Stadt Bern will verhindern, dass Einheimische wegen Airbnb-Wohnungen aus der Altstadt getrieben werden. So soll es künftig nicht mehr erlaubt sein, Wohnungen in Zweitwohnungen umzuwandeln und regelmässig für kurze Dauer zu vermieten.

Im Visier hat die Stadt Bern unter anderem Wohnungen, die dauerhaft auf Airbnb und anderen Online-Plattformen angeboten werden – sie machen etwa zehn Prozent des Angebots aus. Die Zahl der Airbnb-Betten in der Schweiz ist laut einer Studie des Walliser Tourismus Observatoriums zuletzt explodiert. Im Juni 2017 gab es im ganzen Land bereits 80'227 Airbnb-Betten in 29'595 Objekten.

«Airbnb hilft, Zentren optimal zu nutzen»

Dass Bern Airbnb nun bremsen möchte, ärgert FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen: «Menschen vorzuschreiben, was sie mit ihrem Eigentum machen dürfen, ist der falsche Weg. Airbnb hilft, Räume gerade in den Zentren optimal zu nutzen.» Diese Wohnungen stünden sonst leer. Man könne nicht auf der einen Seite klagen, dass der Standort touristisch unter Druck stehe und es zu wenig Hotelzimmer gebe, und auf der anderen Seite Airbnb verbieten. Das sei strategielos. «Man sollte die Geschäftsmodelle zulassen. Gute Anbieter werden wieder gebucht, schlechte verschwinden automatisch.»

Auch Schweiz Tourismus stellt sich hinter Airbnb und Co.: «Wir betrachten Airbnb als wichtigen Distributionskanal und relevanten Player in der Tourismuswelt», sagt Sprecherin Véronique Kanel. Die Organisation lobt, dass die Plattform etwa in Baselland, Zug und neu auch in Zürich Kurtaxen erhebt und abgibt. «Wenn Airbnb in einer Destination aktiv ist, dann ist es für die Branche, aber auch für die Gäste von zentraler Bedeutung, dass sich alle Akteure an die gleichen Regeln halten. Diesbezüglich sind in der Schweiz positive Entwicklungen zu beobachten.» Zum Berner Entscheid sagt sie: «Ob eine Destination eine gesamthaft andere Wohnbaupolitik verfolgt, ist eine absolut autonome lokale Entscheidung, die zu kommentieren Schweiz Tourismus nicht zusteht.»

«Auswüchsen vorbeugen»

Stadtpräsident Alec von Graffenried betont, dass die Stadtregierung Airbnb und Co. nicht verbieten möchte. Wer seine Wohnung oder ein einzelnes Zimmer hin und wieder auf einer Online-Plattform anbietet, soll das weiterhin tun dürfen. Mit der vorliegenden Regelung bekäme die Stadt aber ein Instrument in die Hand, um Auswüchsen vorzubeugen.

Airbnb scheint mit der Lösung leben zu können. So schreibt eine Sprecherin: «Die meisten Gastgeber auf Airbnb in Bern sind Home Sharer, Privatpersonen, die ihr Zuhause an Reisende vermieten, wenn sie privat oder beruflich unterwegs sind.» Airbnb unterstütze Regelungen, die zwischen Home Sharing und unerwünschten Beherbergungsformen differenzieren, und arbeite hierzu mit den Städten zusammen.

