«Mach diese Lehre nicht und verschwinde»

Jeder Beruf hat mit gewissen Klischees und Vorurteilen zu kämpfen. Aber einige davon treffen auch einfach zu und kommen vielen bekannt vor. Genau das thematisiert der Instagram-Star Zeki Bulgurcu in seiner neuen Videoserie. Er parodiert Mitarbeiter von diversen Berufsgruppen, wie Koch, Pöstler, Pfleger oder Verkäufer.

Als Verkäufer hat Zeki, auch bekannt für seine Swissmemes, zehn Jahre lang gearbeitet. «Ich habe viele Nervenzusammenbrüche erlitten und dachte mir: ‹Es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der sich manchmal über gewisse Momente oder Kunden ärgert!›» Daher sei er auf die Idee gekommen, seine Gedanken unverblümt in einem Video zu äussern.

In der Social-Media-Community schlug das Video ein. Bis dato hat es über 200'000 Views erzielt. Kommentare wie «Das denke ich mir jeden Tag» oder «So wahr» finden sich zuhauf. Zeki scheint einen Nerv getroffen zu haben und veröffentlichte weitere Parodien.

Zeki als Pflegefachmann:



Zeki als Pöstler:



Zeki im Militär:



Zeki ist überwältigt von den Reaktionen: «Sie sind bisher überaus positiv.» Seine Fans würden ihm ständig neue Berufe vorschlagen. «Ich versuche, die auch umzusetzen.»

Können Zekis Fans also mehr Videos erwarten? «Definitiv werden in Zukunft noch mehr in dieser Art folgen», sagt Zeki. «Lasst euch einfach überraschen.»