Betrüger hauen Demenzkranken übers Ohr

Mit der Gesundheit von K. und R. S.*, beide um die 80 Jahre alt, ist es nicht mehr zum Besten bestellt: Sie ist schwach auf den Beinen, er ist dement und an Krebs erkrankt. Mitte Mai verreiste das Ehepaar aus Zürich für mehrere Wochen nach Bad Zurzach, um sich einen Kuraufenthalt zu gönnen. Tochter V.* (46) goss in dieser Zeit die Pflanzen und sichtete die eingehende Post.

Kaum waren die Eltern weg, flatterte eine Rechnung von Media-Markt ins Haus. Angeblich hatte der Vater einen Gaming-PC im Wert von 1350 Franken und ein iPhone 8 für 1000 Franken bestellt. V. rieb sich verwundert die Augen. «Weder mein Vater noch meine Mutter verstehen etwas von Computern und Handys. Mein Papa kann nicht einmal den Fernseher selber einschalten», sagt sie. Ihre nichtsahnenden Eltern seien aus allen Wolken gefallen, als V. ihnen von der Rechnung erzählt habe.

Laptop, Kamera, Kaffeemaschine

Am nächsten Morgen stand das Paket des Elektronikhändlers im Treppenhaus. V. brachte es umgehend in die nächste Filiale und meldete die Bestellung als Betrug. «Der Geschäftsleiter erzählte mir, dass solche Fälle leider oft passierten», so V.

Der Spuk war damit noch nicht vorbei: Wenige Tage später hielt V. eine Rechnung von Fust in Höhe von rund 3200 Franken in den Händen. Diesmal waren auf den Namen des Vaters unter anderem ein Kaffeevollautomat und eine Digitalkamera bestellt worden. Dicke Post gabs schliesslich auch von PC-Ostschweiz.ch: Dem Online-Händler schuldete K. S. 1900 Franken für den angeblichen Kauf eines Laptop.

«Im Gegensatz zu den Artikeln von Media-Markt sind die anderen Bestellungen nie eingetroffen», sagt V. Sie vermutet, dass die Online-Betrüger die Ware ganz einfach vor der Haustür deponieren liessen und die Lieferung dann abpassten und mitnahmen.

Brief mit Login-Daten

Alle drei Firmen hätten bestätigt, dass die Bestellungen online auf den Namen des Vaters eingegangen seien. Von Media-Markt erhielt V. bereits eine Gutschrift, mit den anderen Firmen steht sie in Kontakt. «Ich musste mit jeder Rechnung zur Polizei gehen. Das war wirklich mühsam.» V. hat Anzeige erstattet. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt die Anzeige. «Es handelt sich um eine ganz fiese Masche», sagt Sprecher Marco Cortesi. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Das vorerst letzte Kapitel der kuriosen Geschichte erfolgte am vergangenen Samstag: Im Briefkasten der Eltern fand V. einen Brief der PostFinance mit Login-Daten für ein Konto. Am Schalter habe man ihr gesagt, ein Login müsse vom Kunden telefonisch oder online angefordert werden.

Der Verdacht liegt nahe, dass sich die dreisten Diebe Zugriff auf das Konto des Vaters verschaffen wollten. Nur: Ihr Vater habe gar kein Konto bei der Post, sagt V. «Ich kann mir daher weder erklären, wie die Betrüger die Login-Daten via Namen und Adresse meines Vaters anfordern konnten, noch was sie damit anfangen wollten.»

*Namen der Redaktion bekannt





