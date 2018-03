Bis zu 5 Zentimeter Neuschnee im Flachland

Wer dieses Wochenende nicht unbedingt nach draussen muss, bleibt am besten drinnen. Der Frühling legt eine Pause ein und der Winter kehrt zurück. «Am Samstag breiten sich Niederschläge über den ganzen Alpennordhang aus», teilt der Wetterdienst Meteonews mit. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Die Tageshöchstwerte liegen gerade mal bei 6 Grad.

Es wird aber noch kälter. Am Sonntag klettern die Temperaturen mit 2 Grad nur knapp über den Gefrierpunkt. Grund dafür sind polare Luftmassen aus Russland, die in der Nacht auf Sonntag in die Schweiz strömen.

Ab Dienstag wird es wieder wärmer

Die Schneefallgrenze sinkt und somit schaffen es auch einige Flocken bis ins Flachland. «Bis Sonntagmorgen sind im Flachland 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee möglich», heisst es in der Mitteilung weiter. In den Bergen rechnen die Meteorologen mit 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee. Zumindest im Flachland dürfte der Schnee kaum liegen bleiben.

Laut SRF Meteo sinken die Temperaturen ab Mitte März nur selten unter 3 Grad.

Aussergewöhnliche Dauer der #Kältewelle. Ab Sonntag gebietsweise 2-3 Tage mit Temperaturen unter 3 °C. Dies passiert ab Mitte März nur selten. #fieseBise ^is pic.twitter.com/TroltT08LG– SRF Meteo (@srfmeteo) 16. März 2018

Am Montag beruhigt sich das Wetter allmählich. Neben Flocken sind auch Aufhellungen möglich. Am Dienstag scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Dann dürfte sich die Sonne wieder vermehrt zeigen.

