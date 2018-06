Bistum Genf ist in Geldnot wegen Papst-Besuch

In rund einer Woche ist es so weit: Der Papst besucht die Schweiz. Der Gottesdienst wird in der Ausstellungshalle Palexpo in Genf durchgeführt. Die Fläche ist so gross wie sechs Fussballfelder. Für den Grossanlass ist der Diözesan-Ökonom Jean-Baptiste Henry de Diesbach zuständig. Sorgenvoll sieht er dem Ereignis entgegen, wie das Katholische Medienzentrum Kath.ch schreibt: «Wir haben das Budget noch nicht vollständig im Griff. Es hat aber bereits die Zwei-Millionen-Grenze überschritten – und das alles zulasten des Bistums.»

Eine Million gehe bereits für die Sicherheit drauf, die Infrastruktur wird weitere 600'000 Franken kosten. Auch Ton und Bild kommen teuer: 400'000 Franken sieht Bistum-Ökonom de Diesbach vor.

Der Papst hat für die Organisation ein Komitee eingesetzt. Auch für die Kosten muss das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg aufkommen.

Zu wenig Geld zusammengekommen

Zwar sei die katholische Kirche in der Schweiz nicht arm. Doch das Geld zirkuliere oft ausserhalb der Bistümer, wird de Diesbach zitiert. Pfarreien des Bistums hätten bereits finanzielle Hilfe geleistet. De Diesbach: «Rund fünfzehn haben schon mit einer Spende von durchschnittlich 1500 Franken reagiert. Das ist aber zu wenig.»

Auch kantonale Körperschaften und Verbände wollen auf Anfrage der Römisch-katholischen Zentralkonferenz Schweiz (RKZ) finanziell aushelfen. Sie beteiligen sich mit 300'000 an den Kosten. Auch übernehmen sie eine Defizitdeckung von 250'000 Franken.

Per Spendenaufruf zu 1,5 Millionen Franken

Die Gläubigen versuchen nun Priester und Pfarrblätter zu mobilisieren, um ein Loch von 1,5 Millionen Franken zu stopfen. Auch werden Spender und Gönner angefragt. Dafür wurde ein Spendenaufruf platziert.

Klar ist: Das Bistum möchte den Grossanlass nicht mit roten Zahlen abschliessen. «Unsere Eigenmittel belaufen sich auf 370’000 Franken», so de Diesbach zu Kath.ch. «Ohne Unterstützung geraten wir in Zahlungsschwierigkeiten.» Einen Bankrott schliesst er aber aus.

Laut de Diesbach habe man die Sorgen auch mit der Gemeinschaft geteilt: «Wir haben darüber nachgedacht, wie wir die religiösen Gemeinschaften der Diözese einbeziehen können. Wir haben ihnen unsere finanziellen Sorgen mitgeteilt, indem wir sie baten, eine Novene zum heiligen Josef zu beten, damit wir auf unsere Beine zurückfinden können.» Beim Aufruf zum Gebet liess es de Diesbach aber nicht bewenden: «Im Bistum hoffen wir, dass sie zwischen den Zeilen lesen können.»

(qll)