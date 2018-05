«Leider erteilte er mir eine Absage»

Ein junger Mann, der «krass blaue Augen» hat und sich mit seinem Kumpel über Pfannkuchentorten unterhielt, hat der 28-jährigen Franzi den Kopf verdreht. «Ich habe ihn gesehen und kann ihn bis heute nicht vergessen», erinnert sich die Deutsche an die Zugfahrt am Pfingstsonntag von Hamburg nach Freiburg. Nun sucht sie offiziell nach ihrem Traumprinzen, wie 20 Minuten kürzlich berichtete: «Es gibt einfach Menschen, die sieht man und denkt, du bist etwas ganz Besonderes.»

Einen Schritt weiter als Franzi ging Bloggerin und Fotografin Andrea Monica Hug. 2011 schwärmte sie in der «Annabelle» in fünf Akten von Silvio, der sie auf dem Nachhauseweg von der Arbeit regelmässig verzauberte: «Da kommt er die Treppe hinauf: elegant gekleidet, mit dunklem Haar und tiefem Blick. Mein Herz steht still. Wie kann man nur so gut aussehen?», schrieb sie damals. Sie wollte ihn ansprechen, fragte sich aber gleichzeitig: «Aber was sagt man, mitten im Zug, umgeben von Leuten, um jemanden anzusprechen? ‹Na du, auch hier?›, ist das Erste, aber auch Dümmste, was mir einfällt.» Bald erledigte sich die Sache von selbst – der Begehrte stieg schon wieder aus.

Sie setzte sich im leeren Zug neben ihn

Hug hatte sich geschworen, den Mann bei der dritten Begegnung anzusprechen. Wenige Tage später war es so weit: Der Zug war noch leer. Hug setzte sich direkt ihm gegenüber ins Abteil. «Ich bekomme einen kurzen Blick zugeworfen und ein freundliches ‹Salü›.» Nervös grinsend, sagte sie: «Hey. Wir haben uns doch auch schon im Zug gesehen, oder?» Er: «Ach ja? Das weiss ich jetzt nicht mehr.» Hug: «Du nimmst doch öfter diesen Zug, oder?» Er: «Jaja, kann schon sein.» Danach führten Hug und das Objekt ihrer Begierde Smalltalk. Beim Aussteigen verabschiedete er sich mit: «Bis zum nächsten Mal.» Nach ein paar Begegnungen mit halbherzigem Interesse seinerseits musste sich Hug eingestehen: «He’s just not that into you.»

Doch die junge Frau wollte Klarheit. «Ich schrieb ihm später auf Facebook, dass ich Interesse an ihm habe. Leider erteilte er mir dann eine Absage», erinnert sich die Bloggerin gegenüber 20 Minuten. Am Boden zerstört sei die danach nicht gewesen. «Ich fand ihn immer noch schön, merkte aber auch, dass er nicht der Richtige für mich war.»

«Ich schwitzte und hatte Herzklopfen»

Geschämt habe sie sich für ihre forsche Aktion im Zug nie. «Es kostete mich zwar viel Überwindung. Ich schwitzte und hatte Herzklopfen. Aber trotzdem finde ich: Sprecht doch die Person an, die euch gefällt. Verlieren kann man dabei nichts.» Hug empfiehlt, über einen Umweg ins Gespräch zu kommen. «Fragt man etwa: ‹Du bist auch immer auf diesem Zug, nicht?› oder ‹Hast du einen Kaugummi?›, merkt man schnell, ob Interesse besteht.»

Kürzlich verdrehte die Bloggerin selber einem wildfremden Menschen den Kopf. «Ich sass im Bus, da stieg ein Mann aus dem Auto und drückte mir seine Handynummer an die Scheibe», erzählt sie lachend. Solche Anmachen kämen aber selten vor. «Männer schreiben mich eher in den sozialen Medien an und wollen mit mir einen Kaffee trinken.» Offen für Flirts ist Hug aber nicht. «Momentan habe ich kein Interesse, jemanden kennen zu lernen.» Gemunkelt wird nämlich, dass die Bloggerin mit Schauspieler Zac Efron zusammen ist – zumindest seit sie nach einem Foto mit ihm auf dem roten Teppich witzelte: «Das Versteckspiel hat ein Ende. Zac und ich sind ein Paar.»

