Brüder suchen auf 9Gag nach ihren Eltern

Die Online-Plattform 9Gag ist bekannt für Memes, Gifs und Bildern von Abertausenden von Katzen. Nun nutzen zwei Brüder aus dem oberbayerischen Igling die Website allerdings für eine ernste Angelegenheit: Die Eltern von Dennis (19) und Marvin (23), Pia und Martin Magg, machten sich am 21. Juni auf den Weg in die Ferien, mit dem Ziel Marseille an der Côte d'Azur. Auf dem Weg dorthin sind sie jedoch spurlos verschwunden.

Nachdem sich die Eltern trotz geleistetem Versprechen auch nach einer Woche nicht gemeldet hatten, wandten sich die Söhne an die Polizei. «Ich will nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber wir machen uns schon erhebliche Sorgen», sagt Dennis. Seine Eltern würden sich nicht grundlos nicht melden. «Auch wenn beide Handys kaputt wären, würden sie jemanden unterwegs fragen, ob sie einen Anruf tätigen könnten.»

«Kein Grund für Funkstille»

Er könne sich nicht erklären, wieso sich die Eltern nicht meldeten. «Es gibt keinen Streit in der Familie, weder zwischen ihnen noch mit uns», sagt Dennis. Die Geschwister hoffen jetzt auf Hinweise aus dem Internet. «Wir sind immer auf 9Gag, darum haben wir auch dort den Suchaufruf gepostet.»

Die nächsten Schritte seien auch schon klar: «Ich wende mich an Radiosender in Frankreich und versuche dort, möglichst viele Personen auf unsere Eltern aufmerksam zu machen.» Herumsitzen käme ihm nicht in den Sinn: «Sonst werde ich noch verrückt.» Die Brüder seien froh, auf die Unterstützung von Verwandten und Freunden zählen zu können – und natürlich auf jene der Polizei.

«Ermitteln in alle Richtungen»

Wie Michael Strohmeier, Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Landsberg am Lech, bestätigt, ist eine entsprechende Vermisstenanzeige aufgenommen worden: «Momentan laufen nationale Fahndungen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich.»

Erfreulicherweise gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Eltern Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind. «Wieso sie sich aber nicht gemeldet haben, obwohl sie es ihren Kindern versprachen, lässt viele Mutmassungen zu», sagt Strohmeier. Das letzte Lebenszeichen der Eltern kam aus dem Nationalpark Camargue bei Arles, wo sie wandern gehen wollten. «Wir ermitteln jetzt aber in alle Richtungen.»

