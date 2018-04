Vor einem Haus in Seewis GR hat ein Leser am Donnerstagmorgen eine besondere Begegnung gemacht. «Ich machte gerade meine Tochter für die Schule fertig. Als ich nach draussen schaute, sah ich etwas Graues. Es hatte einen langen, buschigen Schwanz.» Vom oberen Stock des Hauses konnte er das Tier besser erkennen: Es war ein Waschbär, der um das Auto schlich.

Waschbären in der Schweiz



In den Schweizer Wäldern gibt es bereits seit etwa 35 Jahren Waschbären. Ursprünglich stammen sie aus Amerika, in der Schweiz wurde der erste 1976 im Kanton Schaffhausen entdeckt, wie die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL schreibt. Die Tiere dürfen das ganze Jahr über gejagt werden. In anderen Ländern wie beispielsweise Deutschland sind sie mittlerweile zu einer Plage geworden. Laut dem Bündner Waldhüter Heinz Guler können sie mit Mardern verglichen werden. Sie können sich in Häusern einnisten und sind sehr anpassungsfähige Allesfresser. Guler betont jedoch, dass nicht gleich jeder Waschbär im Kanton Graubünden geschossen wird.

Der Bündner ging nach draussen und näherte sich dem Tier, das keine grosse Scheu zeigte. «Ich streckte ihm Hundefutter hin, er hat es gefressen.» Daraufhin habe er versucht, den Waschbären in einer Box zu fangen. Dafür stellte er einen Napf Katzenfutter hinein, an dem sich das Tier bediente. «Der kannte sich auf dem Grundstück aus. Jetzt ist mir auch klar, weshalb der Futternapf im Stall jeden Morgen so sauber leer geputzt war.»

Vermutlich ein Einzeltier

Ein Bild des Waschbären habe er dann einem befreundeten Jäger geschickt. Dieser zeigte sich besorgt: Dass der Waschbär so nahe zu den Menschen kommt, regt den Verdacht, dass er an Staupe leidet. Ein Wildhüter hat das Tier deshalb kurz darauf erschossen, als es auf einem Holzstapel beim Haus schlief.

Bündner Waschbär nascht von Futternapf

Die hochansteckende virale Krankheit breitet sich derzeit vor allem unter Füchsen und Mardern aus und führt häufig zum Tod des Tieres. Auch ungeimpfte Hunde und Katzen können infiziert werden, deshalb ist die Staupe gerade für Welpen gefährlich. Ein Symptom der Krankheit ist abnormales Verhalten, wie Heinz Guler, leitender Wildhüter des Bezirks Herrschaft-Prättigau, erklärt. «Waschbären sind eigentlich eher scheu wie jedes andere Wildtier und nachtaktiv.» Dass nun ein Tier am Tag in einer Wohnsiedlung umherstreife, deute auf die Krankheit hin. Der Waschbär wird nun in der Tierpathologie der Tierklinik Bern untersucht.

Guler geht davon aus, dass es sich um ein Einzeltier handelte. Es ist aber nicht der erste Waschbär, der durch Graubünden streift. Vor einigen Jahren tauchte ein anderer auf, der jedoch vermutlich aus einem Gehege ausgebrochen war.

