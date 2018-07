Bund gibt Tipps gegen üblen Schweissgeruch

Wenn der Mitarbeiter am Arbeitsplatz einen unangenehmen Duft verströmt, halten die Kollegen Abstand, und sie tuscheln hinter dem Rücken über den «störenden Körperduft»: Um dieser Problematik, die gerade im Sommer akut wird, zu begegnen, hat das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung (SDBB) ein neues Merkblatt veröffentlicht, das sich speziell an Lernende und Berufsbildner richtet. Finanziert wird das SDBB von Bund und Kantonen.

Anregungen für die Merkblätter, die es bereits für die Themen Mobbing, Sucht oder Rassismus gibt, liefern die kantonalen Berufsbildungsämter. Aus deren Erfahrungen stammen auch die Praxisbeispiele, die im Merkblatt aufgeführt sind. Zudem hat 20 Minuten bei Branchenvertretern nachgefragt.

In der Sitzung

Ein KV-Lernender konnte im Rahmen seiner Ausbildung an einer Sitzung teilnehmen. Nach der Sitzung bemerkt er selbst, wie stark es im Raum riecht – denkt aber, Ursache des Geruchs seien die anderen Sitzungsteilnehmer. Diese Episode soll illustrieren, dass der «Mensch seinen eigenen Geruch nur begrenzt wahrnimmt». Dies bedeute, dass Träger eines unangenehmen Geruchs oft keine Ahnung hätten, dass sie andere «belästigen».

Im Grossraumbüro

Ein Lernender wechselt die Kleider nur unregelmässig, die Klimaanlage im Grossraumbüro ist ausgefallen und durch die Pubertät schwitzt die Person sehr stark. Dieser Fall ist Michael Kraft vom Kaufmännischen Verband bekannt. «Die Sitznachbarn des Lernenden störten sich ab dem Geruch und lästerten hinter vorgehaltener Hand über ihn.» Der Lernende habe dann nicht verstanden, warum ihn die Kollegen plötzlich mieden. In solchen Fällen ist laut Kraft Handeln dringend angezeigt: «Ansonsten fühlt sich die Person ausgeschlossen oder gar gemobbt.» Konflikte um strenge Gerüche am Arbeitsplatz seien aber nicht nur bei Lernenden ein Thema: «Bei den Älteren sind es dann vielleicht eher Themen wie Mundgeruch.»

Im Detailhandel

Neben Büro-Kollegen können auch Kunden von Schweiss oder Mundgeruch irritiert werden – etwa im Fall einer Schuhverkäuferin, die kein Frühstück ass, deshalb die Zähne nicht putzte und dazu noch rauchte. Von solchen Fällen berichtet Schuh-Unternehmer Dieter Spiess. Er stellt fest, dass viele nicht mehr wüssten, wie man sich korrekt pflege. Für Berufe mit Kundenkontakt sei es verheerend, wenn die Person ihre Hygiene nicht ändere, da die Kunden das Geschäft darauf meiden würden. «Deshalb suchen wir in solchen Fällen sofort das Gespräch und erklären sachlich, warum das stört.» Die Betroffenen seien jeweils froh, dass man sie darauf hinweise und sie reagieren könnten.

In der Werkstatt

Eine Polymechanikerin trägt mit Vorliebe Synthetik-Shirts und arbeitet in einer Werkstatt, in der mehrere Angestellte ihren Arbeitsplatz haben. Im engen Raum fällt es den Mitarbeitern schnell auf, wenn es streng riecht. Doch die Kollegen halten still: «Die Angst, jemanden zu verletzen, ist gross. Zudem befürchten viele, dass sich herausstellen könnte, dass auch sie selbst schlecht riechen», schreiben die Merkblatt-Autoren.

Auf dem Bau

Auch der Baumeisterverband führt ein Merkblatt, das Tipps für die Hygiene auf der Baustelle bereithält: «Nach der Arbeit duschen» oder «rauchen reduzieren». Verschiedenen angefragten Firmen und Lehrmeistern sind kaum Fälle bekannt, wo Gerüche zu Konflikten geführt hätten. Ein Berufsinspektor berichtet von einem Lernenden, dem man einmal habe erklären müssen, wie eine Dusche funktioniere. Doch dieser Lernende sei auch in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und dementsprechend nicht mit Hygiene vertraut gewesen.

Um einen Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass er «unangenehm riecht», raten Merkblatt-Autoren von indirekten Hinweisen wie demonstrativ langem Lüften oder dem Deponieren eines Deos auf dem Arbeitsplatz ab. «So fühlen sich die Betroffenen ausgeschlossen und gekränkt.» Wichtig sei, schnell zu reagieren und die Person unter einem allgemeinen Vorwand zu einem Vier-Augen-Gespräch zu bitten. «Oft kann von gleichgeschlechtlichen Gesprächspartnern eine ‹persönliche› Kritik besser angenommen werden.»

Dort solle man dann schnell zur Sache kommen, so die Experten, und etwa so einsteigen: «Ich habe bemerkt, dass Sie schnell schwitzen und für mein Empfinden sehr intensiv riechen.» Auch sachliche Begründungen wie Erklärungen zur Pubertät und Schweissentwicklung seien sinnvoll. Danach solle man mit dem Angestellten Massnahmen festlegen wie täglich duschen oder T-Shirt wechseln sowie einen Termin für ein zweites Gespräch vereinbaren.

Stören Sie die Gerüche Ihrer Arbeitskollegen? Erzählen Sie uns davon.