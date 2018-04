Bund warnt mit Karten vor dem Klimawandel

Auf die Schweiz als Alpenland wirkt sich der Klimawandel besonders stark aus. So hat beispielsweise Wasserknappheit in trockenen Sommern Folgen für die Landwirtschaft. Obwohl der Klimawandel in aller Munde sei, bleibe er für Laien oft ein abstraktes Phänomen, schreibt das Bundesamt für Umwelt. «Bilder können mehr sagen als Worte», folgert das Amt. Ein Kartenset, das eindrückliche Bilder wie zum Beispiel ein schmelzendes Schoggikreuz zeigt, warnt vor der Klimaerwärmung.

Kreiert wurden die Karten von Grafik- und Design-Studenten für einen Wettbewerb. Die Teilnehmenden des Wettbewerbs hatten die Aufgabe, ein Bild zu schaffen, das Aufmerksamkeit oder Verständnis für den Klimawandel in der Schweiz weckt oder sogar zum Handeln anregt. Eine Fachjury erkor das Bild «Relativise!» zum Sieger. Platz 2 belegt «Matterhorn 2117» und Platz 3 «Fata Morgana». Sehen Sie in der Bildstrecke die Sujets.

