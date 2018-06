Wer Safer Sex hat, gewinnt einen Rasenmäher

Jedes Jahr gibt es in der Schweiz etwa 100 neue Aids-Diagnosen, circa 20'000 Menschen in der Schweiz leben mit HIV. Etwa drei bis zehn Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung sind von Chlamydien betroffen, und im Jahr 2016 zählte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2270 Fälle von Tripper.

Umfrage Wie gefällt Ihnen die neue Love-Life-Kampagne? Das Gewinnspiel gefällt mir sehr gut!

Na ja, geht so.

Gefällt mir gar nicht.

Um die Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Infektionen zu verringern, wirbt der Bund seit mehr als 30 Jahren für die Benützung von Kondomen. In seiner neusten Kampagne setzt er auf ein Gewinnspiel: Ab Montag kommen über 400'000 Love-Life-Kondome in den Umlauf, die einen Gewinncode enthalten. Insgesamt werden 3500 Preise verlost – etwa Fernseher, Kameras, Kleider, Rasenmäher, Möbel oder eine Fahrt mit einem Monstertruck.

Die Kampagne mit dem Motto «Machs mit und gewinne» basiere auf dem Grundgedanken, dass jeder Mensch, der sich mit einem Kondom schütze, ein Gewinner sei, so das BAG. Die Preise wurden von in der Schweiz tätigen Firmen gesponsert. Eine solche Kooperation sei ein neues Element in der Geschichte der Love-Life-Kampagne. Die Kampagne wird von verschiedenen Werbespots unterstützt.



Im zweiten Spot geht es um Gemüse und die Fleischeslust. (Video: BAG)

Auch eine Trennung kann ein Gewinn sein – und neben Sex zu einer neuen Stereoanlage führen. (Video: BAG)

(20M)