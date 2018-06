«Trinkwasser-Initiative hätte schädliche Folgen»

Die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» will Bauern die Direktzahlungen streichen, wenn sie Pestizide einsetzen. Zudem darf der Tierbestand nur so gross sein, damit die Tiere mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden können. Auch der prophylaktische Antiobiotika-Einsatz wäre verboten.

In seiner Sitzung hat nun der Bundesrat seine Position zur Initiative beschlossen. Er spricht sich klar dagegen aus, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Trinkwasserinitiative hätte weitreichende, schädliche Folgen für die Schweizer Landwirtschaft und Ernährungssicherheit», so der Bundesrat.

Zahl der Betriebe würde sinken

Einerseits würde die Produktion durch den kompletten Verzicht auf Pestizide und zugekauftes Futter auf vielen direktzahlungsberechtigten Betrieben stark abnehmen. «Anderseits besteht das Risiko, dass Betriebe vermehrt aus dem Direktzahlungssystem aussteigen und ihre Produktion im Rahmen des gesetzlichen Spielraums intensivieren.»

Der Bundesrat anerkennt jedoch, dass die Volksinitiative wichtige Anliegen aufnimmt. Diese strebe der Bund aber bereits selber mit verschiedenen agrarpolitischen Massnahmen wie beispielsweise dem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel an. Hier will der Bundesrat aufgrund der Initiative nun handeln: «Aufgrund der inhaltlichen und terminlichen Überschneidung soll diese Massnahmen-Strategie als Alternative zur Volksinitiative im Rahmen des laufenden Prozesses der Agrarpolitik ab 2022 verstärkt und ergänzt werden.»

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel fördern

Demnach soll der maximale Anzahl Tiere pro Fläche gemäss Gewässerschutzgesetz reduziert werden und im ökologischen Leistungsnachweis nur noch Pflanzenschutzmittel mit geringem Umweltrisiko zugelassen werden. Zudem schlägt der Bundesrat vor, den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel verstärkt mit Direktzahlungen zu fördern.

Kein Verständnis für die Haltung des Bundesrats hat man bei Greenpeace. «Der Bundesrat foutiert sich um die Sorgen der Bevölkerung.» Greenpeace appelliert an das Parlament, «seine Arbeit zu machen und von sich aus einen Gegenvorschlag auszuarbeiten.»

(pam)