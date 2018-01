Schweizer CBD-Shops sind in der Krise

Vom Studenten über den Manager bis zur Enkelin mit der Grossmutter standen Kunden in den CBD-Shops Schlange. Das legale Gras mit einem THC-Gehalt von weniger als einem Prozent löste einen unglaublichen Boom aus. Doch bereits nach knapp einem Jahr ist der CBD-Hype vorbei.

«Ich kenne rund hundert CBD-Shops. Davon haben viele schon wieder zugemacht oder stehen vor dem Aus», sagt Bernadette Braun, Co-Inhaberin des CBD-Online-Shops Hempner in Fisibach AG. Auch Hempner ist am Kämpfen. «Die Preise sind um zwei Drittel gesunken. Damit wir noch gewinnbringend arbeiten, müssen wir in unserem Geschäft umstrukturieren.»

«Hoffe, nächster Tag wird besser»

Auch die Verkäufer im Rudestore Headshop in Luzern sahen schon bessere Tage. «Läuft im Laden nicht viel, hoffe ich, dass der nächste Tag wieder besser wird», sagt Stephan Frei, Geschäftsführer des Rudestore Headshop in Luzern. Die Nachfrage nach CBD sei immer noch da. «Aber es darf zeitweise gerne mehr laufen.» Hersteller kommen hingegen in Scharen im Rudestore vorbei. «Letzte Woche standen gleich vier Anbieter vor der Tür», sagt Frei. Von verschiedenen Branchenkollegen habe er gehört, dass viele Anbieter auf ihrem Rohmaterial sitzen blieben.

Ein Mitarbeiter aus einem Schweizer Headshop berichtet, dass die Nachfrage ein bisschen abgenommen habe. «Der anfängliche Hype ist vorbei. Die Leute, die anfangs unbedingt CBD rauchen wollten, um etwas Amsterdam-Feeling zu haben, kommen nicht mehr», sagt er. Dafür habe sich die Stammkundschaft auf einem guten Niveau eingependelt.

Läden hätten schliessen müssen

Auch andere CBD-Shop-Inhaber berichten von Kollegen, die Läden hätten schliessen müssen. Gegenüber 20 Minuten wollten diese aber keine Stellung nehmen.

Für die rückläufigen Umsätze und die geringeren Margen machen die Shop-Betreiber in erster Linie ein Überangebot verantwortlich. Aktuelle Zahlen bestätigen dies. Laut «Bund» sind zurzeit schweizweit 498 Produzenten im Register der Eidgenössischen Zollverwaltung eingetragen. Vor einem Jahr waren es lediglich fünf. Dass Grossverteiler wie Coop, Denner sowie Kioske auf den Zug aufgesprungen sind, setzt die Anbieter zusätzlich unter Druck.

Falsche Erwartungen

«Die Konkurrenz auf dem Markt ist sehr gross geworden», sagt Deni Milanovic, Geschäftsleitungsmitglied des Zürcher Green Passion Shop. Überleben würden nur noch Shops mit durchdachtem Konzept. «Es gab viele Büezer und Hobby-Farmer, die dachten, sie könnten etwas säen und dann Gold pflücken.» Später hätten sie jedoch gemerkt, dass es doch nicht so einfach sei, ein hervorragendes Produkt herzustellen.



Green Passion mit vier Filialen in der Schweiz sei nach wie vor gut auf Kurs, sagt Milanovic. Beim Start hätten sie sich vorgenommen, langfristig zu funktionieren. «So hüteten wir zum Beispiel unsere begehrten Genetiken wie unsere Augäpfel und verkauften sie auch gegen die besten Preisangebote nicht.» Auch Shop-Inhaberin Bernadette Braun bestätigt den überschwemmten Markt. «Anfangs herrschte eine regelrechte Goldgräberstimmung.» Unprofessionelle Anbieter ohne Anbauphilosophie seien die Ersten, die dicht machen müssten.

«Kunden kiffen lieber»

Den CBD-Anbietern fällt aber auch auf, dass das Interesse für CBD-Joints gesunken ist. Die Kunden, die CBD aus Neugierde kauften, fielen zunehmend weg, so die Anbieter. Bernadette Braun fällt auf, dass viele junge Leute CBD vor allem wegen des Kicks rauchten. «Sie fanden es cool, plötzlich auf der Strasse ‹kiffen› zu können und die Polizei reinzulegen.» Da sich das CBD als Konsumprodukt etabliert habe, seien solche Polizeispielchen nicht mehr reizvoll.

Stephan Frei stellt fest, dass die hohen Preise einige Kunden umstimmten. «Manche wollen lieber richtig kiffen und einen Rausch erleben, als vergleichsweise teures CBD zu rauchen ohne psychoaktive Wirkung.»