Hanffreunde buhlen mit CBD-Säckli um Spenden

An der Zürcher Langstrasse verkauft der Pop-up-Store Marry Jane CBD-Hanf als «grüne Hilfe für die Cannabis-Initiative». Der Gewinn der 10-Gramm-Säckli fliesst der Volksinitiative des Vereins Legalize It (siehe Box) zu.

Das will die Initiative

Die vom Verein Legalize It lancierte Initiative verlangt, dass der Konsum und der Anbau von Cannabis straffrei wird. Der Bund kann dabei Vorschriften erlassen, den Anbau und Handel zu regulieren sowie Steuern erheben. Die Abgabe von Cannabis an Minderjährige ist laut Initiative verboten.

Nun holt Legalize It weitere CBD-Shops und Produzenten ins Boot und weitet das Modell auf die nationale Ebene aus. «In möglichst allen CBD-Shops der Schweiz sollen noch vor dem Sommer CBD-Säckli à 10 Gramm für 50 Franken zugunsten der Initiative verkauft werden», sagt Legalize-It-Sprecher Nino Forrer.

Hanffreunde wollen 5000 CBD-Säckli verkaufen

Man gleise zurzeit die Aktion mit allen grossen Schweizer CBD-Produzenten und Händlern auf, sagt Forrer. Die Initianten rechnen mit einem Gewinn von 150’000 Franken bei 5000 verkauften Säckli.

Das Geld haben die Gras-Legalisierer dringend nötig: Bisher konnten sie mit ihrem Crowdfunding knapp über 100’000 Franken einsammeln – für sie die Minimalvariante, um die Unterschriftensammlung zu stemmen. Mit den zusätzlichen 150’000 Franken rechnen sie sich schon bessere Chancen aus: «Damit können wir alles professioneller aufgleisen», sagt Forrer. Der letzte Versuch, Cannabis zu legalisieren, scheiterte 2008 mit 63,2 Prozent Nein-Stimmen an der Urne. Forrer zeigt sich jedoch optimistisch: «Wir spüren, dass sich in der Bevölkerung der Wind gedreht hat und immer mehr Personen sich gegen die derzeitige Prohibition aussprechen».

«CBD-Shops konnten das Bild des versifften Kiffers entkräften»

Dass Legalize It auf CBD-Shops setzt, ist kein Zufall: «Mit dem CBD-Boom wurde vielen Leuten bewusst, dass ein kontrollierter Verkauf und Anbau möglich ist und die Jugend daran nicht zugrunde geht», sagt Nino Forrer. Trotzdem bestünden gegenüber THC-Hanf noch gewisse Bedenken über die gesundheitlichen Auswirkungen. «Was durch die CBD-Shops aber entkräftet wurde, ist das klischierte Bild der versifften Kiffer», so Forrer.

Und dass die CBD-Händler und Produzenten die Initiativ-Säckli verkaufen, hat ebenfalls einen Grund: Sie verfügen bereits über die Infrastruktur, um ein Projekt in dieser Grössenordnung aufzugleisen. Mischa Gribi, Geschäftsführer von Marry Jane, sagt: «Es wäre sinnvoll, wenn die Regulierung so gestaltet würde, dass die CBD-Händler und Produzenten ihr Wissen einbringen könnten.» Er begrüsst eine THC-Regulierung, weil dadurch die «Verteuflung» des Cannabis ein Ende nehme und der Schwarzmarkt ausgetrocknet werde.

Ist Sammeloffensive ein weiterer Schachzug zur «verantwortungslosen Legalisierung»?



Während die Hanffreunde auf den CBD-Effekt hoffen, sehen die Gegner einen Legalisierung des THC-Hanfs hinter dieser «Lobpreisung des CBD-Hanfs» einen «weiteren Propaganda-Schachzug auf dem Weg zu einer verantwortungslosen Legalisierung des ‹echten› Cannabis mit bis zu 25 Prozent THC-Gehalt». Dies schreibt der Verein Jugend ohne Drogen ihrem neusten Newsletter. Besonders bei jungen Menschen könne regelmässiger Konsum zu grossen Schwierigkeiten etwa in der Schule führen.



(pam)