«Wer Swiss made verkauft, muss genau hinschauen»

Herr Hayk, die Zahl der Produkte-Rückrufe hat seit 2012 stark zugenommen. Eine Erklärung dafür ist, dass gefälschte Teile eingebaut werden, die das Endprodukt dann beschädigen. Überrascht Sie das?

Nein. Der herrschende Kostendruck in der Industrie führt häufig zu kreativen Lösungen. Zusätzlich kommt es gerade auf Märkten für Rohmaterialien und für elektronische Bauteile häufig zu Versorgungsengpässen. Die Mengen werden zugeteilt. Wird man bei diesen Zuteilungen vom Original-Hersteller nicht bedacht, muss sich ein Produzent von Baugruppen oder Geräten die Teile über alternative Quellen beschaffen oder das Lieferdatum verschieben. Um eine teure Verzögerung zu vermeiden, weicht man auf alternative Produkte aus. Die Überlegung dahinter: Unter Umständen ist der mögliche Schaden eines Rückrufs gering zur Alternative, das Produkt erst gar nicht auf den Markt gebracht zu haben. Solche Fälle sollten allerdings durch ein funktionierendes Risikomanagement vermieden werden.

Provoziert die «Geiz ist geil»-Mentalität der Kunden sowie der Hersteller also mehr Rückrufe?

Unter Umständen ja. Diese Mechanik nennt man auch die Akerlof-Spirale: Aufgrund schlechter Erfahrungen sind Konsumenten nicht mehr bereit, einen eigentlich gerechtfertigten Preis zu bezahlen. Billigere Anbieter mit schlechter Qualität setzen sich durch und verdrängen teurere Qualitätsanbieter. Und um nicht vom Markt gefegt zu werden, müssen die Firmen mitmachen und bewegen sich so alle zusammen in eine Abwärtsspirale.

Wie können Schweizer Produzenten, die auf ausländischen Märkten Teile kaufen, gefälschte Ware erkennen?

Zunächst mal müssen sie gefälschte Ware erkennen wollen. Dann ist ein Indiz die Beschaffungsquelle. Kommt das Teil vom Hersteller direkt? Oder lagert dieser seinerseits den Auftrag an eine andere Firma aus? Am Endprodukt erkennt man oft nicht, aus welcher Fabrik es stammt. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, wäre, direkt beim Hersteller zu kaufen. Dafür sind aber enge Beziehungen und ein vorausschauender Einkauf nötig, damit man auch bei Engpässen mit guten Teilen versorgt wird. Steht aber allein der Preis im Vordergrund, ist das nicht möglich.

Eine Schweizer Industriefirma musste Tausende Maschinen zurückrufen, weil sie einen gefälschten Widerstand verbaut hatte. Wie stark schadet dies dem Label «Swiss made»?

Kommt dies öfter vor und verlieren die Kunden das Vertrauen, ist nicht nur der Ruf der einzelnen Firma angekratzt, sondern das gesamte Label «Swiss made» könnte in Verruf kommen. Ein Beispiel dafür ist «Made in Germany»: Durch den Dieselskandal steht derzeit die gesamte Automobilbranche in der Kritik. Verkauft eine Schweizer Firma seine Produkte also mit dem Argument «Swiss Made», muss sie sich den Aufwand machen, bei den Lieferanten besonders genau hinzuschauen – insbesondere wenn die Lieferkette komplex ist.

Macht die Industrie heute genug, um Fälschungen und Rückrufe zu vermeiden?

Auf dem Papier machen die Firmen viel. Es wird aber viel zu wenig in die Sensibilisierung und Weiterbildung der betroffenen Mitarbeiter und Manager investiert. «Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Zulieferern» ist häufig nur ein Lippenbekenntnis. Die Auftragsvergabe wird in der Praxis häufig vom kurzfristigen Margen- und Kostendruck bestimmt. Woran es vor allem hapert, ist die Glaubwürdigkeit der Anbieter und der Wille, an den Lieferstrukturen, die auf einen möglichst günstigen Preis ausgelegt sind, etwas zu ändern.