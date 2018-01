Fussball-Fan (14) muss DNA-Probe abgeben

Im August 2015 spielte der FC Zürich im Letzigrund gegen die Grasshoppers. Ein 14-jähriger Fussballfan war live dabei und wurde gefilmt, wie er eine Rauchfackel in der Hand hatte, wie der «Beobachter» schreibt. Die Stadtpolizei Zürich fahndete nach dem Jugendlichen und konnte ihn schliesslich ausfindig machen.

Im Juni 2016 musste der Teenager zur Einvernahme auf den Polizeiposten. Später wurde er wegen Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz von der Jugendanwaltschaft verwiesen und darf laut «Beobachter» das Stadion Letzigrund nicht mehr betreten.

Vater reichte Beschwerde ein

Der 14-Jährige musste auf dem Posten jedoch nicht nur Fingerabdrücke, sondern auch eine DNA-Probe abgeben. Dass er dies hätte verweigern können, darüber habe ihn niemand aufgeklärt. Die DNA des Jugendlichen war fortan in der nationalen Datenbank gespeichert. Diese dient dazu, ungeklärte Delikte zu lösen.

Der Vater reichte daraufhin beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) ein Löschungsbegehren ein. Dort teilte man ihm mit, eine Löschung sei erst nach fünf Jahren möglich. Erst als sich der Vater an die Ombudsstellen der Stadt und des Kantons Zürich wandte, kam Bewegung in die Sache. Für die erkennungsdienstliche Behandlung ist die Kantonspolizei zuständig. Diese kam zum Schluss, dass die DNA-Entnahme beim Jugendlichen irrtümlich war.

«Beweise auf Vorrat sind verboten»

«Beobachter»-Jurist Daniel Leiser bezeichnet das Vorgehen als unverhältnismässig. Schliesslich sei der 14-Jährige geständig gewesen, ein Delikt habe also nicht aufgeklärt werden müssen. «Beweise auf Vorrat zu sammeln ist in der Schweiz verboten», so Leiser.

Beat Jost, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, kontert: «Es handelt sich um ein schweres Delikt, da müssen wir trotzdem Spuren sichern», sagt er zu 20 Minuten. Die DNA könne im Falle eines Widerrufs des Geständnisses oder als zusätzlicher Beweis vor Gericht gegen den Beschuldigten verwendet werden.

«Sobald wir davon erfuhren, wurde das Profil gelöscht»

Im Fall des 14-jährigen Fussballspielers habe die Kantonspolizei wegen eines Missverständnisses nicht nur Fingerabdrücke und Foto gespeichert, sondern auch eine DNA-Entnahme durchgeführt. «Als wir von der Ombudsstelle vom Irrtum erfuhren, wurde das DNA-Profil umgehend aus der Datenbank gelöscht», so Jost.

Laut Gesetz müssen Betroffene über die DNA-Entnahme aufgeklärt werden. Dabei erfahren sie, dass ihr Profil ins Informationssystem aufgenommen wird, welche Auskunftsrechte sie haben und welche Voraussetzungen für eine Löschung gelten. Verwaltet wird die Datenbank vom Fedpol. Ende 2016 waren in der Datenbank CODIS 185'393 Personenprofile und 71'152 Tatortspuren gespeichert, wie Sprecherin Lulzana Musliu erklärt. Letztere sind DNA-Profile von Tatorten, die noch keiner Person zugeordnet werden konnten.

Frist variiert je nach Schwere der Tat

Wie lange ein DNA-Profil in der Datenbank gespeichert bleibt, hängt vom Delikt ab. Je nach Schwere der Tat kann dies fünf bis zehn Jahre dauern. Wurde ein Profil nicht gelöscht, geschieht dies spätestens nach 30 Jahren oder 20 Jahre nach der Entlassung aus dem Vollzug. Bei Minderjährigen sind die Fristen allerdings kürzer, da sie unter das Jugendstrafgesetz fallen.

Eine DNA-Probe «wird in der Regel von Personen genommen, die als Täter oder Teilnehmer eines Verbrechens oder Vergehens verdächtigt werden», heisst es im DNA-Profil-Gesetz. Bei Strafmündigkeit macht das Gesetz hier zwischen Minderjährigen und Erwachsenen allerdings keinen Unterschied.

(vro)