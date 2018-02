So bekommen Sie bei der Auktion den Zuschlag

Am Donnerstag begann die Kontrollschildnummern-Versteigerung im Kanton Zug. Die Nummer «ZG 10», die bei 30'000 Franken startete, wird bereits für 101'000 Franken gehandelt. Die Auktion dauert noch bis zum 14. Februar um 21 Uhr.

Beim Zuger Strassenverkehrsamt hat man nicht damit gerechnet. Amtsleiter Markus Feer sagt: «Da wir eine solche Auktion zum ersten Mal durchführen, konnten wir den Erfolg nicht abschätzen. Nun sind wir positiv überrascht.»

Überbieterei am Schluss

Aber welche Mechanismen stecken hinter einem solchen Auktions-System? Und wann und wie hoch soll man bieten, um die begehrten Schilder zu erwerben?

Bei der Auktion verwende man ein normales Tool, das schon in diversen anderen Kantonen zum Einsatz gekommen sei. Die Erhöhungsschritte seien dabei beschränkt. Feer möchte keine konkreten Tipps für Käufer geben, vermutet aber, dass kurz vor Schluss am meisten geboten wird.

«Das letzte Angebot darf fünf Minuten lang nicht überboten werden. Ansonsten verlängert sich die Auktion um einige Minuten.» Theoretisch könne sich das stundenlang hinziehen, sagt Feer.

Höchstgebote und Vergleiche

Auch Simon Marquard, Sprecher der Auktions-Seite ricardo.ch, die wie 20 Minuten zu Tamedia gehört, sagt: «In den letzten 30 Minuten wird oft am aktivsten geboten. Wer dann dranbleibt, hat gute Chancen, den gewünschten Artikel zu ersteigern.» Marquard empfiehlt, sich einen Alarm in der Merkliste einzurichten, der den Interessenten an das endende Angebot erinnere.

Wer keine Zeit hat, eine Auktion bis zum Schluss mitzuverfolgen und jedes Gebot manuell abzugeben, könne ebenfalls ein persönliches Maximalgebot abgeben. Das System biete dann automatisch bis zum eingetragenen Betrag mit.

«Auch lohnt es sich, das entsprechende Angebot über die Merkliste immer im Auge zu behalten und vergleichbare Produkte anzuschauen. So kann man etwa einschätzen, wie sich der Preis bei der Auktion entwickeln wird.» Schliesslich würden aber meist die individuelle Hartnäckigkeit und ein bisschen Glück bestimmen, wer den Artikel erwerbe.

