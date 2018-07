Kann man Werbung bald nicht mehr überspringen?

Auf die Couch sitzen, den Fernseher einschalten und zur verpassten Lieblingsserie oder zum entgangenen WM-Match zurückspulen – ein gern genutzter Service vieler Konsumenten. Zusätzlicher Vorteil: Die Werbung kann mit einem Knopfdruck übersprungen werden. Nun befürchtet der Konsumentenschutz, dass das zeitversetzte Fernsehen vor dem Aus steht.

Bis zu 80 Prozent überspulen die Werbung



Sechs TV-Verbreiter, darunter Sunrise und UPC, wehren sich gegen den neuen Gesetzesartikel, der die Spielregeln beim Replay-TV ändern würde. Die Firmen rufen deshalb in einem gemeinsamen Brief die Politiker dazu auf, den Antrag abzulehnen. Das berichtete die «NZZ am Sonntag». «Die von den Sendern und Veranstaltern behaupteten Werbeverluste haben zudem – falls sie überhaupt zutreffen – auch andere Gründe», sagt Swisscom-Sprecher Armin Schädeli zur Zeitung.



Laut der Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen (IRF) stieg das zeitversetzte Fernsehen bei den 15- bis 59-jährigen Zuschauern der Deutschschweiz von 9 Prozent im 2013 auf 24 Prozent im Jahr 2017 an. In der werbe­relevanten Prime Time (19 bis 23 Uhr) und der Ziel­gruppe (15 bis 49) betrug die zeitversetzte Nutzung in der Deutschschweiz 2017 bereits 30 Prozent. 60 bis 80 Prozent der Nutzer überspulen die Werbung. Im Live-TV beträgt die Zappingquote laut den Zahlen der IRF nur 10 bis 30 Prozent. Die Werbung erreicht darum immer weniger Zuschauer.

Der Hintergrund: Laut der Interessengemeinschaft für Radio und Fernsehen (IRF) entgehen Fernsehsendern pro Jahr über 100 Millionen Franken an Werbeeinnahmen. Die IRF fordert darum, dass Anbieter wie UPC oder Zattoo Replay-TV das Überspringen von Werbung nur noch mit Einverständnis des jeweiligen Fernsehsenders zur Verfügung stellen dürfen – die heutige Kompensation reiche vorne und hinten nicht aus. Laut dem Konsumentenschutz sind nun in Bern «klammheimlich» Bemühungen im Gange, dem Replay-TV einen Riegel zu schieben. Schon diese Woche ist das Gesetz Thema in der vorberatenden Kommission des Nationalrats.

Preisanstieg und Monopolisierung

«Dass in der heutigen Zeit der Digitalisierung überhaupt über die Einführung einer solchen Regelung debattiert wird, ist abstrus», sagt Cécile Thomi, Leiterin Recht bei der Stiftung: «Das wäre ein regelrechter Rückfall in die Steinzeit.» Wer sich eine Sendung zu einem späteren Zeitpunkt anschauen wolle, müsste diese – wie vor Jahrzehnten – wieder mit dem Videorekorder aufnehmen. «Paradoxerweise wäre damit das Überspulen von Werbung problemlos möglich.»

Falls der Antrag angenommen wird, geht sie von einem enormen Anstieg der Kosten aus. Grund: Die Anbieter müssten die Rechte auf das Zurückspulen von den einzelnen Fernsehsendern erwerben. «Die Mehrkosten, die den Telecomunternehmen durch die Deals mit den Sendern entstehen, würden auf den Konsumenten überwälzt», so Thomi.

Zudem geht sie von einer Monopolisierung aus. Nicht jeder Anbieter habe die finanziellen Mittel, um sich die Rechte zu erkaufen: «Spezialisierte Anbieter wie Zattoo, Wilmaa oder Teleboy würden vermutlich vom Markt verschwinden», erklärt sie.

«Die Schweiz bietet faktisch werbefreies free TV an»

IRF-Geschäftsführerin Andrea Werder lässt das nicht gelten: «Die TV-Sender sind nicht gegen Replay-TV.» Aber: Die Profiteure von der heutigen Rechtslage sind die TV-Verbreiter, die über die Bundleangebote viel Geld einnehmen und an die Sender nur gerade 1.60 Franken pro Abonnement und Monat fürs Replay bezahlen.» Mit der neuen Regelung könnte man diese Einbussen ausgleichen. Laut der IRF sind die Sender auf diese Einnahmen angewiesen, um ihre Programme zu finanzieren. Die Existenz der werbefinanzierten Sender sei in den nächsten Jahren sogar bedroht.

Zudem zeige unter anderem in Deutschland ein Distributionsvertrag zwischen Pro 7/Sat 1 und Unity Media, dass Vereinbarungen zwischen Fernsehsender und Anbieter schon längst Standard seien: «Die Schweiz ist das einzige Land, in dem die Kabelnetzbetreiber ohne Zustimmung der Sender Tausende von Fernsehsendungen anbieten, verbunden mit der Möglichkeit, die Werbung zu überspulen», heisst es auf der Homepage der IRF. Damit biete sie faktisch werbefreies free TV an.

