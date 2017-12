Ist Olten das Vorbild für die fiktive Stadt Winden?

Mit «Dark» ging Anfang Dezember die erste deutsche Netflix-Serie online. Mit grossem Erfolg: Nach nur drei Wochen kündigte der Streaming-Dienst an, dass eine zweite Staffel der düster-komplexen Mystery-Show gedreht werde.

In der Serie findet sich auch ein kleines Stück Schweiz: Regisseur Baran bo Odar wurde 1978 in Olten im Kanton Solothurn geboren, ehe er im Alter von sechs Monaten mit den Eltern nach Deutschland zog.

Seine Geburtsstadt würdigt Odar, der auch schon Hollywood-Streifen wie «Sleepless» mit Jamie Foxx gedreht hat, in «Dark» mit einem Easter Egg – so wird in der Fachsprache eine versteckte Anspielung in Computerspielen oder Filmen genannt. Wie Facebook-User Floh Ulrich bemerkt hat, besteht das Wappen der fiktiven Stadt Winden, wo die Serie spielt, aus drei Tannen auf drei Hügeln – genau wie das Wappen von Olten.

«Olten goes Hollywood!»

Das Emblem am Ärmel des Windener Polizisten sei ihm gleich aufgefallen, erzählt der aufmerksame Beobachter. «Ich fand die Ähnlichkeit zwischen den Wappen zwar lustig, habe zuerst aber nicht weiter daran herumstudiert.» Das änderte sich, als Ulrich nach Baran bo Odar googelte. «Da war mir klar: Die drei Tannen können kein Zufall sein.»

In der Oltner Facebook-Gruppe ist man stolz über den Auftritt der kleinen Stadt in der international erfolgreichen Serie. «Olten goes Hollywood!», frohlockt eine Userin.

Stadtpräsident Martin Wey kannte «Dark» bisher nicht. «Es freut mich aber sehr, dass unser Wappen in einer so grossen Geschichte in Erscheinung tritt und Olten dadurch eine gewisse Bekanntheit erlangt», sagt er. Auch wenn das Emblem in der Serie nur kurz zu sehen sei, könne dies dazu führen, dass der eine oder andere Zuschauer nach den drei Tannen googelt und so auf die Website der Stadt stösst, so Wey.

Die Odars lieben die Schweiz

Einen weiteren Bezug zur Region Olten bildet das Windener Kernkraftwerk, dessen Kühltürme bedrohlich über den Baumwipfeln hervorragen. 20 Minuten weiss: Barans Vater Suat arbeitete bis zur Rückkehr nach Deutschland im AKW Gösgen. Einen Vater aus der Atomenergie-Branche zu haben, sei vor allem in den Achtzigerjahren eine Belastung gewesen, sagte der Regisseur in einem Interview mit der «Zeit». «Können Sie sich vorstellen, wie das war, wo alle Sticker mit ‹Atomkraft? – Nein danke› trugen?» Insofern sei «Dark» auch seine Aufarbeitung dieses Themas.

Gerne hätte sich 20 Minuten mit Baran bo Odar über die Bezüge der Serie zu seiner Geburtsstadt unterhalten, jedoch war der vielbeschäftigte Regisseur für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Seine Mutter Selma ist jedoch sicher, dass ihr Sohn mit dem Drei-Tannen-Wappen seine Geburtsstadt würdigt. Zu 20 Minuten sagt sie: «Wir haben so viele schöne Erinnerungen an unsere Zeit in Olten und besuchen noch immer regelmässig unsere Schweizer Freunde.»