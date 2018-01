Schnappt sich Sommaruga Leuthards Departement?

Verkehrsministerin Doris Leuthard tritt spätestens 2019 zurück, laut dem «Blick» könnte sie gar schon nach der Abstimmung über die No-Billag-Initiative gehen. Damit wird mit dem Umwelt- und Verkehrsdepartement (Uvek) in absehbarer Zeit ein Schlüsseldepartement frei. Da der amtsälteste Bundesrat als Erster wählen kann und Ueli Maurer (SVP) die Finanzen kaum abgeben wird, ist Justizministerin Simonetta Sommaruga in der Poleposition für die Leuthard-Nachfolge. 20 Minuten zeigt, was für einen Wechsel spricht.

1. Super-Departement

Energiestrategie, öffentlicher Verkehr, Medien: Die Kernthemen der Linken kommen im Uvek zusammen – und es stehen richtungsweisende Entscheide an. Der Atomausstieg ist ein Jahrhundertprojekt, das Klimaabkommen von Paris muss umgesetzt, die Bahn ausgebaut werden. «Diese Themen sind natürlich interessant. Für die SP ist es ein Traumdepartement», sagt Nationalrätin Priska Seiler Graf.

2. Die Zukunft der Medien

SP und Grüne warnten in der No-Billag-Debatte wiederholt vor einer «Blocherisierung» der Medien. Auch Sommaruga engagiert sich gegen die Initiative. Gleichzeitig plant der Bundesrat ein neues Gesetz über die elektronischen Medien. Als Medienministerin könnte sie den Lead übernehmen. Eine linke Parlamentarierin sagt:«Das Wohlergehen der direkten Demokratie ist eine Herzensangelegenheit für sie. Dazu braucht es starke Medien.»

3. Neue Herausforderung

Acht Jahre lang ist Sommaruga nun Justizministerin – und sie stand mit der Flüchtlingskrise und den Verhandlungen um die Personenfreizügigkeit in Brüssel häufig im Fokus der Öffentlichkeit. Nachdem die Verhandlungen ohne Ergebnis blieben und die Asylzahlen im letzten Jahr um mehr als einen Drittel zurückgegangen sind, ist der Zeitpunkt für eine neue Herausforderung perfekt.

4. Asyldossier den Bürgerlichen abschieben

Als Justizministerin steht Sommaruga unter Dauerbeschuss der SVP, die sie bezichtigt, für das «Asylchaos» verantwortlich zu sein. Seiler Graf sähe das Dossier darum gerne in bürgerlicher Hand, um die bürgerlichen Parteien, namentlich die SVP, der Angriffsfläche zu berauben: «Dann müssten sie den Tatbeweis erbringen, dass sie es besser können.»

Sie fühlt sich im Departement «sehr wohl»

Sommaruga selbst lässt sich nicht in die Karten schauen. Über ihren Sprecher Guido Balmer lässt sie ausrichten, dass sie sich im Justizdepartement sehr wohl fühle. «Bundesrätin Sommaruga hat mit der Lohngleichheit, den Zielwerten für Kaderstellen oder den neuen Massnahmen gegen Terrorismus wichtige Projekte in Arbeit.» Auch Seiler Graf sagt, Sommaruga sei in ihrem Departement angekommen. Es sei gut denkbar, dass sie weitermache, selbst wenn sich viele in der Partei einen Wechsel wünschen würden.



(daw)