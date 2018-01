«Fassen Raser nicht mit Samthandschuhen an»

Die Verkehrskommission des Ständerats will die Strafen für Raser lockern. Bei Verkehrsdelikten sollen die Richter bei Fahrlässigkeit einen Ermessensspielraum erhalten, die Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr soll gestrichen und die Mindestdauer für den Führerausweisentzug von heute zwei Jahren reduziert werden.

Umfrage Sollen die Strafen für Raser gelockert werden? Ja, es braucht einen Ermessensspielraum für die Richter.

Ja, je nach Verschulden sollte die Strafe anders ausfallen.

Nein, Raser gehören ins Gefängnis.

Nein, so verliert das Gesetz seine abschreckende Wirkung.

Ich weiss nicht,

Obwohl die Gesetzesänderung noch den Nationalrat und ein allfälliges Referendum passieren muss, macht der Ständerat Druck: In einem Brief ans Bundesgericht, der 20 Minuten vorliegt und über den der «Tages-Anzeiger» berichtete, schrieb der damalige Kommissionspräsident Olivier Français, man wolle einen Beitrag dazu leisten, «dass bereits vor Inkrafttreten der Anpassungen bei Raserdelikten Härtefälle möglichst vermieden und der Berücksichtigung des Einzelfalls mehr Gewicht geschenkt werden könne».

«Raser nicht mit Samthandschuhen anfassen»

CVP-Ständerat Beat Rieder erklärt: «Es geht darum, dass Raser entsprechend ihrem Verschulden bestraft werden.» Das laufe aber nicht etwa in jedem Fall auf mildere Strafen hinaus. Sondern: «Es braucht eine Verhältnismässigkeit und die Richter müssen mit einem Ermessensspielraum urteilen können», so Rieder. Es sei «völlig jenseits», dass jemand, der zum ersten Mal beim Rasen erwischt wird, in jedem Fall mit denselben Mindeststrafen konfrontiert ist «wie ein Schwerverbrecher».

Ein Beispiel: «Fährt jemand in einer 30er-Zone 70 Kilometer pro Stunde, könnte er im Gefängnis landen», sagt Konrad Graber, CVP-Ständerat und Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Das könne nicht sein, denn ein solches Vergehen geschehe aus Unachtsamkeit, nicht vorsätzlich. Graber: «Wir wollen Raser nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern dass die Richtern ein angemessenes Urteil fällen können.»

«Kann als Einflussnahme verstanden werden»

Dass sich die Ständeratskommission dafür jedoch direkt ans Bundesgericht wendet, bevor das neue Gesetz in Kraft ist, sorgt für Kritik. Zum «Tages-Anzeiger» sagte Alt-Bundesrichter Giusep Nay, der Brief verstosse gegen die Gewaltentrennung, da er «eine mehr oder weniger klare Anweisung an das Bundesgericht enthält, wie es eine geltende Gesetzesbestimmung anwenden soll».

Ständerat Graber steht hinter dem Schreiben des Kommissionspräsidenten, «da es Informationscharakter aufweist». Eine Verletzung der Gewaltentrennung sehe er darin nicht. Die letzte Aussage im Brief hält er aber für «nicht ideal formuliert»: «Man kann sie als Einflussnahme auf das Bundesgericht verstehen», so Graber. Das sei falsch, da es lediglich eine Orientierung sein sollte.

Kommissionspräsident Français betont auf Anfrage: «Es handelt sich um eine Information der Kommission an das Bundesgericht.» Er habe die Gewaltentrennung nicht umgangen.

(sil)