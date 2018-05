Ist ein Feuerteufel am Werk?

Der Brand am frühen Montagmorgen schockierte die Anwohner: Kurz vor fünf Uhr morgens ging bei der Polizei der Notruf ein. Im Erdgeschoss eines hohen Wohnblocks brannte es lichterloh. Der Rauch über dem Hochhaus war von Weitem zu sehen.

Eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte, sagt: «Jedes Mal wenn es brennt, flammt die Angst wieder auf. Auch wir könnten eines nachts von Feuer geweckt werden.» Die Frau, die zusammen mit ihren drei Kindern im Wohnblock lebe, wisse nicht, ob sie weiterhin hier wohnen wolle.

Ist es Brandstiftung?

Denn in den vergangenen vier Jahren brannte es bereits vier Mal in einem Wohnblock an der Erlenstrasse in Brügg. Die Brände ähneln sich stark: Das Feuer brach jeweils im Velokeller, im Vorraum des Velokellers oder im Treppenhaus aus. Die Feuerwehr wurde bei allen Bränden entweder spätabends oder frühmorgens alarmiert. Jedes Mal entstand hoher Sachschaden. Und: Es wurde bei allen vier Bränden Brandstiftung vermutet.

Auch beim Brand vom Montag brach das Feuer nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss aus. «Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – noch ist es zu früh, um Angaben zur Brandursache machen zu können», sagt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern.

Bewohner haben Angst

Er bestätigt, dass bei den Bränden in den Vorjahren Brandstiftung als Ursache im Vordergrund gestanden habe. Die polizeilichen Ermittlungen dazu seien abgeschlossen – die Fälle liegen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. «Wenn solche Brandfälle sich ähneln und noch dazu am gleichen Ort passieren, wird natürlich ein möglicher Zusammenhang abgeklärt und allen Hinweisen diesbezüglich nachgegangen», so Jäggi.

Eine andere Bewohnerin einer Liegenschaft an der Erlenstrasse befürchtet eine Brandserie: «Das macht einem schon sehr Angst, was hier im Quartier geschieht. Ständig brennt es. Es könnte wohl genauso gut auch einmal bei uns brennen.» Sie sei bereits über 70 Jahre alt und lebe im 8. Stock ihres Wohnhauses. «Keine Ahnung, ob und wie ich da rechtzeitig ins Freie käme.» Wegziehen will die Frau aber nicht. Schliesslich lebe sie seit 48 Jahren im Quartier.

(sil)