Das Protokoll einer Love-Scam-Attacke

Die Facebook-Freundschaft zwischen Mirco Blaser und L. F.* nahm eine Woche vor Heiligabend des vergangenen Jahres ihren Anfang. Er, ein angeblich attraktiver, selbstständiger Ingenieur, kontaktierte die 20 Jahre ältere Frau über Facebook. Ihr Bild sei ihm sofort aufgefallen, sie sei schön und liebenswert, schrieb er. Danach folgte ein monatelanger, vorerst harmloser, aber immer intensiver werdender Chat über Facebook-Messenger.

Lulzana Musliu vom Bundesamt für Polizei rät, im Netz misstrausisch zu sein – vor allem bei Geldforderungen: «Seien Sie vorsichtig bei Bekanntschaften im Internet. Prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um die Person handelt, für die sich jemand ausgibt. Seien Sie vorsichtig bei Verabredungen mit Personen, die Sie nur aus dem Internet kennen. Treffen Sie sich an einem öffentlichen Ort und/oder nehmen Sie eine Begleitperson mit.»

Er: «Ich bin ein überaus ehrlicher, liebenswerter und rechtschaffener Mann.»

Sie: «Ich glaube an das Schicksal.»

Zunächst wurden nur Interessen und Schmeicheleien ausgetauscht – erst schrieb er in gebrochenem Deutsch, dann plötzlich auf Englisch. Er war ein Romantiker, sensibel und hörte ihr zu. Er geizte auch nicht mit Komplimenten:

Er: «Sie schön sind. Gehen Sie zu Ihrem Spiegel und sehen Sie selbst. Sie sind das exakte Modell, eine perfekte Frau.»

Seine romantische Ader liess die geschiedene 62-Jährige nicht kalt. «Er gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Ich glaubte ans Schicksal, verliess mich auf mein Bauchgefühl.»

Fesselnd waren seine Geschichten: Seine Eltern starben angeblich in Deutschland, wo auch er viele Jahre gelebt haben wollte. Seine Frau habe den Kampf gegen den Krebs im Jahr 2006 verloren, er sei darum kinderlos. Jetzt war er Kapitän eines Schiffs. Damit hatte er die Verantwortung über eine Besatzung und über wertvolle Waren an Bord. Er befand sich erst in Australien, einige Monate später in der Nähe von Europa. Wenn F. nach einem Foto fragte, schickte er dieses, ohne zu zögern. Skypen konnte er nicht – dies sei nicht erlaubt. Und immer wieder überbot er sich mit Komplimenten:

«Du hast die grösste Seele, die nobelste Natur und das süsseste und wärmste Herz, das ich kenne.»

Vom Romantiker zum Hilfsbedürftigen

Das Blatt wandte sich, als er und seine Schiffsbesatzung angeblich plötzlich in Gefahr waren. Er klagte über Verletzungen auf dem Schiff und berichtete von Problemen mit der Besatzung. Seine Storys wurden immer verworrener und skurriler. Er erzählte plötzlich von Piraten, die angeblich vor der Küste in Italien lauerten, sie bedrohten.

Er: «Piraten aus Agrigento blockieren die See, sie sind etwa 312 Kilometer von uns entfernt, und der nächste Ankerplatz für unser Schiff ist die Insel Lampedusa.»

Dann der Schock: Er wollte ihre persönlichen Angaben. Er verlangte Adresse, Telefonnummer, Bankangaben – natürlich nur, um ihr Geld zu überweisen und die wertvolle Fracht zu schicken, die auf dem Schiff nicht mehr sicher sei. «Es gibt keine Bank für mein Geld hier, lass mich nicht mein hart erarbeitetes Geld verlieren», forderte er sein Opfer auf.

«Emotional ausgenutzt»

Die Mitleidskarte spielte er bewusst aus: L. F. sei die Einzige, der er noch vertrauen könne. Seine Eltern seien vor langer Zeit verstorben, und sein bester Freund habe ihn betrogen.

Er: «Aber ich vertraue dir, du bist gutmütig, du würdest alles für mich tun, und ich gebe dir mein ganzes Herz.»

Nun zögerte L. F. und begann auf Facebook zu recherchieren. Als sie Frauen kontaktierte, die mit Mirco Blaser befreundet waren, stellte sich heraus, dass er ihnen die gleichen Räubergeschichten erzählte. Wenig später wurde das Profil des mutmasslichen Romance-Scammers von Facebook gesperrt. Obwohl sie die Notbremse gezogen hatte, bevor Geld floss, fühlt sich L. F. emotional hintergangen: «Er hat mir so gutgetan, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.» Während eines halben Jahres tauschten sie täglich Nachrichten aus.

Über 100 Meldungen pro Jahr

Mit ihrer Story ist L. F. nur eine von vielen, die in der Schweiz an moderne Heiratsschwindler geraten, die Verliebte ausnehmen. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) kennt das Romance-Scam-Phänomen: 2016 gingen bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) des Bundes deswegen 140 Meldungen ein. 2015 waren es 81 Meldungen, 2014 88. Die Zahlen von 2017 folgen mit dem Jahresbericht Ende April. Dabei fliesst oft auch viel Geld: Bei einem Fall in der Innerschweiz ergaunerten sich die Betrüger sagenhafte 400'000 Schweizer Franken.

Laut Fedpol-Sprecherin Lulzana Musliu folgt die Vorgehensweise der Betrüger einem klaren Muster: Die Kontaktaufnahme geschieht meistens über die üblichen Plattformen wie Facebook, Instagram oder die verschiedenen Dating-Apps. Durch intensiven Kontakt in einer ersten Phase wird ein gewisses Vertrauenslevel geschaffen. Diese Phase kann sich über Wochen und Monate ziehen. Dahinter stecken organisierte Banden. Viele dieser Netzwerke sitzen in der Karibik oder in Nordafrika.

Die Geschichten von Frauen und Männern, die sich bei Fedpol melden, sind unterschiedlich. Sie seien aber vor allem «nur die Spitze des Eisbergs», sagt Musliu, «sie bilden nicht das Gesamtmass des Phänomens ab, weil sie auf Freiwilligkeit beruhen.» Beim Romance-Scam müsse wie bei Sextortion – der Erpressung mit erotischen Bildern – von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da die Scham gross sei, solche Fälle zu melden. Laut Musliu gelangen Betroffene oft erst an die Polizei, wenn der finanzielle Schaden bereits zu gross ist. «Eine strafrechtliche Verfolgung, wenn es um die Liebe geht, hat auf Ebene der Kantone zu geschehen.»

* Name der Redaktion bekannt