Das braucht es für einen Sommertag im April

Vor einer Woche wurde in Sargans SG bereits die 25-Grad-Marke geknackt. Grund für die sommerlichen Temperaturen im Rheinthal war der Föhn. In der kommenden könnte es auch in anderen Teilen der Schweiz reichen für einen Sommertag. In Basel und Sitten prognostiziert «SRF Meteo» 28 Grad am Donnerstag.

Sommertage im April in der Schweiz sind keine Seltenheit: In Basel und in der Magadinoebene gibt es am häufigsten Temperaturen über 25 Grad im April. Die Wahrscheinlichkeit liegt an diesen Orten bei 40 Prozent.

Die Chance, dass es in Lugano für einen Sommertag reicht, ist deutlich kleiner. Wegen der abkühlenden Wirkung des Luganersees reicht es fast nur alle 10 Jahre für einen Sommertag im Frühling in Lugano.

In den Alpen ist es wärmer

Auch der Bodensee drückt die Temperaturen in die Tiefe. Zum Vergleich: Während die Chance auf 25 Grad in Güttingen TG – das direkt am Bodensee liegt – lediglich bei 15 Prozent liegt, liegt sie in Kloten ZH mit 25 Prozent deutlich höher.

Obwohl sie in den Alpen liegen, haben Städte wie Chur und Sitten eine höhere Chance auf einen Sommertag. Das liegt zum einen am Föhn, aber auch am kleineren Luftvolumen in den Tälern, da sich diese schneller erwärmen können.

(fur)