Das fürchten die Gegner, wenn Cannabis legal ist

Der Verein Legalize it! hat in den vergangenen Wochen 100'000 Franken gesammelt. Damit will er die Volksinitiative zur Legalisierung von Cannabis vorantreiben. «Im April starten wir die Unterschriftensammlung», sagt Nino Forrer, Sprecher von Legalize it!. Sie seien optimistisch, dass sie einen Grossteil der Unterschriften innert kurzer Zeit sammeln werden.

Umfrage Soll Cannabis in der Schweiz legalisiert werden? Ja, es ist Zeit.

Ja, das Volk soll darüber abstimmen können.

Nein, Drogen sollen illegal bleiben.

Nein, Cannabis ist zu gefährlich für unsere Gesundheit.

Ist mir egal.

Cannabis im internationalen Vergleich



In der Schweiz ist der Besitz von weniger als 10g Cannabis straffrei, der Konsum kann aber eine Busse von 100 Franken nach sich ziehen. Der Drogenhandel wird mit Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen geahndet. Der Anbau von Cannabis ist verboten, wenn der THC-Gehalt mehr als ein Prozent beträgt.



Besitz und Konsum sind in den Niederlanden grundsätzlich verboten. In «Coffeeshops» wird der Anbau, Verkauf und Konsum einer kleinen Menge pro Person und Tag geduldet.



In Frankreich ist Besitz und Konsum verboten, es drohen harte Geld- und Gefängnisstrafen. Man macht sich sogar strafbar, wenn man ein Bild einer Cannabis-Pflanze auf der Kleidung trägt – allerdings nur auf dem Papier. De facto wird der Konsum von Cannabis-Produkten zugelassen.



In Deutschland ist Anbau, Besitz oder Weitergabe von Betäubungsmitteln verboten. Es drohen Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Gefängnis. Von Richtern werden kleine Mengen Cannabis akzeptiert.



In Tschechien erlaubt ein Gesetz allen Erwachsenen den Besitz gewisser Drogen-Mengen zum «Eigenbedarf»: 15g Marihuana, 1g Kokain, 1,5g Heroin, 4 Ecstasy-Pillen, 5 Einheiten LSD und 2g Amphetamine. Weiter darf jeder bis zu 5 Cannabis-Pflanzen anbauen. Der Verkauf ist verboten.



Uruguay ist weltweit der erste Staat, der den Cannabis-Anbau legalisiert hat. Der Verkauf erfolgt über Apotheken. Privatpersonen ist seitdem der Anbau von maximal sechs Cannabis-Pflanzen gestattet und sie müssen sich registrieren.



In den US-Bundesstaaten Washington, Colorado, Alaska und Oregon ist der Freizeitkonsum von Cannabis seit 2012 erlaubt. In der Hauptstadt Washington D.C. ist Marihuana vollständig legalisiert und in 39 Staaten kann es für medizinische Zwecke erworben werden.



Ecuador erlaubt seinen Bewohnern, 20g Marihuana zu besitzen. Zucht und Anbau sind dagegen verboten. (sil)

Die Cannabis-Legalisierung wird von der SP, den Grünen und einigen FDP-Politikern unterstützt. Weiter würden bei einer Volksabstimmung vor allem die Städte Ja zur Legalisierung sagen. Ebenso zahlreich wie die Befürworter sind aber auch die Gegner: SVP, CVP, der Schweizer Bauernverband sowie der Bundesrat sind dagegen. Zudem: 2008 scheiterte die letzte Abstimmung zur Hanf-Legalisierung am Stimmvolk. Nur 36,8 Prozent sagten Ja.

Doch der Wind scheint sich zu drehen. In immer mehr Ländern und US-Bundesstaaten wird die Hanf-Legalisierung vorangetrieben (siehe Box). Stimmen die Ängste der Gegner?

1. Es wird mehr konsumiert.

Das sagt Toni Bortoluzzi, ehemaliger SVP-Nationalrat: «Je einfacher der Zugang zu Cannabis ist, desto mehr Konsumenten werden angelockt.»

Das sagt Toni Berthel, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen: «Das kann man so nicht vorhersagen. In den 90er-Jahren, als die ärztliche Verschreibung von Heroin kam, hat sich die Befürchtung nicht bestätigt. In anderen Ländern hat man nach der Legalisierung einen kaum nennenswerten Anstieg beobachtet.»

Das sagt die Wissenschaft: Im US-Bundesstaat Colorado wurde 2012 die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Während Mitte der 2000er-Jahre noch sechs Prozent der Bevölkerung Cannabis konsumierten, waren es in den Jahren 2013 und 2014 acht Prozent, wie ein Bericht der Drogen- und Kriminalitätsabteilung der UNO zeigt. Dieser Anstieg könne aber verschiedene Ursachen haben, wie etwa Preisveränderungen, Zugänglichkeit oder gesellschaftliche Normen.

2. Cannabis schädigt noch mehr Leute körperlich und psychisch.

Das sagt Bortoluzzi: «Es gibt bereits eine Zunahme an jungen Menschen, die durch den Cannabis-Konsum psychische Schädigungen haben und nun auf die Invalidenrente angewiesen sind. Diese Zahl wird sich bei einer Legalisierung noch vergrössern. Das bedeutet hohe Kosten für den Steuerzahler. Ich persönlich zahle lieber für die Durchsetzung eines Cannabis-Verbots als für die IV der jungen Leute.»

Das sagt Berthel: «Die Menge ist entscheidend. Ein gelegentlicher Konsum von Cannabis hat keine dramatischen Auswirkungen auf die Gesundheit. Dennoch braucht es hier im Falle einer Legalisierung einen wirksamen Jugendschutz, denn Kinder und Jugendliche sollten auf keinen Fall Cannabis konsumieren. Grundsätzlich sind aber jegliche Verbrennungssubstanzen wie auch Zigaretten schädlich für unsere Lungen.»

Das sagt die Wissenschaft: Eine Untersuchung in Schweden zeigte auf, dass 18- bis 20-jährige Vielkonsumenten eine rund dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, Schizophreniesymptome zu entwickeln, als Abstinenzler. Aber: Nur 1,4 Prozent der Cannabis-Konsumenten zeigten überhaupt Anzeichen einer Störung, im Vergleich zu 0,6 Prozent der Personen, die nach eigenen Angaben noch nie Cannabis konsumiert hatten. Tatsächlich zeigen mehrere Studien aber kurzfristige Folgen von Cannabis-Konsum auf: Dazu gehören eine geschwächte Koordinationsfähigkeit, Psychosen oder Paranoia. Gemäss einer Studie der University of Iowa haben Jugendliche, die regelmässig gekifft haben, Probleme, sich an Dinge zu erinnern.

3. Viele erbringen schlechtere Leistungen bei der Arbeit oder in der Schule aufgrund ihres Cannabis-Konsums.

Das sagt Bortoluzzi: «Während der Arbeit oder der Schule ist Kiffen so falsch wie Alkoholkonsum. Weil die Wirkung von Cannabis im Hirn aber nur langsam nachlässt, ist der Einfluss auf die Leistungsfähigkeit auch beim Konsum in der Freizeit nicht ausgeschlossen.»

Das sagt Berthel: «Während der Arbeit oder in der Schule sollte man nicht kiffen, das ist klar. Dasselbe gilt ja auch für den Alkoholkonsum. Bei der Legalisierung geht es aber um den Freizeitkonsum. Konsumiert man also nicht täglich, sondern gelegentlich Cannabis in der Freizeit, hat dies keine Auswirkungen auf die Leistungen bei der Arbeit.»

4. Es gibt mehr Autounfälle, da mehr Leute Cannabis konsumieren.

Das sagt Bortoluzzi: «Diese Gefahr ist ebenso da wie beim Alkoholkonsum, denn durch das Cannabis ist die Fahrtüchtigkeit eindeutig eingeschränkt.»

Das sagt Berthel: «Vor und während des Autofahrens darf es nicht erlaubt sein, Cannabis zu konsumieren. Das wird auch bei einer Legalisierung so sein, denn Cannabis wirkt sedierend auf uns und kann sowohl unsere Konzentration als auch unsere Reaktionsfähigkeit vermindern – wie alle psychoaktiven Substanzen.»

5. Drogentouristen kommen aus den Nachbarländern in die Schweiz.

Das sagt Bortoluzzi: «Man kennt dieses Phänomen aus den Niederlanden. Dort erlebte man einen richtigen Boom: Tausende Touristen kamen nur wegen der Drogen. Es ist eine absurde Idee, dass wir in der Schweiz die Legalisierung beschliessen, aber um uns herum alle Länder noch ein Verbot haben.»

Das sagt Berthel: «Zurzeit sind weltweit Diskussionen rund um die Legalisierung von Cannabis im Gange. Es wird sich zeigen, ob die Schweiz Vorbild oder Nachzügler sein wird. In den USA, wo Cannabis in einigen Bundesstaaten bereits legal ist, ist nur geringer Drogentourismus zwischen den Staaten zu beobachten – oder der Verkauf an Auswärtige wurde von Beginn weg verboten.»

Das sagt die Wissenschaft: Die Niederlande mussten Massnahmen ergreifen, um den Drogentourismus aus Deutschland einzuschränken. Am 1. Mai 2012 wurde ein neues Gesetz eingeführt, dass Ausländern in den Grenzgebieten untersagte, Drogen zu kaufen. Cannabis-Produkte dürfen nur noch an Menschen mit Wohnsitz in den Niederlanden verkauft werden.

6. Alle Drogen werden verharmlost und dadurch steigt deren Konsum.

Das sagt Bortoluzzi: «Ob im Falle der Cannabis-Legalisierung alle Drogen verharmlost werden, ist schwierig zu beurteilen. Ich denke, die Leute können einen Unterschied machen.»

Das sagt Berthel: «Es geht nicht um die Banalisierung der Droge Cannabis, sondern um eine konstruktive, geordnete Steuerung der Produktion, des Verkaufs und des Konsums. Gerade durch solche Regelungen wird eine greifende und erfolgreiche Prävention und Steuerung des Konsums erst möglich, und die Risiken, die durch den Schwarzmarkt entstehen, werden vermindert.»

Das sagt die Wissenschaft: Wer kifft, nimmt eher auch andere Rauschmittel ein. Diesen Effekt haben mehrere Studien beleuchtet. Einerseits könnte er auftreten, weil Drogen in der Subkultur, in der man sich bewegt, allgemein vorhanden sind und darum eine niedrigere Hemmschwelle da ist. Andererseits wird Cannabis als Einstiegsdroge bezeichnet. Neuere Untersuchungen widerlegen Letzteres. Denn: Auch Alkohol und Tabak sind Einstiegsdrogen, werden von der Drogenpolitik aber nicht so behandelt.

7. Die Hemmschwelle, Drogen zu konsumieren, sinkt – gerade bei den Jungen.

Das sagt Bortoluzzi: «Wird Cannabis legal, dann wird die Hemmschwelle definitiv niedriger. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Viele werden dann auch zu anderen Substanzen greifen.»

Das sagt Berthel: «Das ist schwierig vorauszusagen. Beim Alkoholkonsum sieht man, dass es Lebensphasen gibt, in denen junge Menschen mehr konsumieren, dann wieder weniger. Der Konsum hängt aber nicht davon ab, ob etwas legal ist oder nicht. Wenn parallel zur Legalisierung präventive Massnahmen durchgeführt werden, dann wird die Anzahl Konsumenten nicht steigen.»

Das sagt die Wissenschaft: In den Niederlanden zeigt sich, dass, obwohl der Verkauf kleiner Mengen schon seit 1976 gestattet ist, der Anteil der Cannabis konsumierenden Menschen an der Gesamtbevölkerung nicht höher als in anderen Ländern ist. Weiter gebe es zu viele Störfaktoren, wie Valerie Curran, Psychopharmakologin vom Londoner University College, zum Magazin «Spektrum» sagte. Jugendliche würden neben dem Cannabis-Konsum auch grosse Mengen Alkohol trinken und allgemein zu risikoreichen Aktivitäten tendieren. Daher sei es schwierig zu entscheiden, ob ein Effekt die Ursache in den Drogen oder dem Verhaltensmuster hat.