Rollschuhe und Äxte sind am Bannon-Event verboten

Am 6. März kommt der ehemalige Stratege des US-Präsidenten Donald Trump in die Schweiz. «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel hat Steve Bannon zu einem Interview nach Zürich eingeladen. Der genaue Veranstaltungsort ist noch nicht bekannt.

Nun können aber bereits Eintrittstickets für den Anlass gekauft werden. Die Sicherheitsvorkehrungen erinnern an Auflagen wie am Flughafen, wenn man ein Flugzeug besteigen will.

Auflagen, um am öffentlichen @Weltwoche-Interview mit Steve Bannon dabeizusein:

- Weisen Sie sich aus mit ID oder Pass.

- Nehmen Sie nichts mit. Nein, auch kein Wasser.

- Genauer Treffpunkt wird später bekannt gegeben.

Nicht mal Wasser ist erlaubt

Teilnehmende müssen sich beim Einlass mit ID oder Reisepass ausweisen und den Eintrittspreis bar bezahlen. Speisen und jegliche Flüssigkeiten, inklusive Behälter wie Flaschen oder Becher, sind im Saal nicht erlaubt. Nicht einmal eine Wasserflasche also. Auch Video-, Foto- und Tonaufnahmen samt den entsprechenden Kameras und Selfiesticks werden im Saal verboten sein. So weit, so gut.

Um auf Nummer sicher zu gehen, müssen aber auch jegliche Waffen, Werkzeuge, Feuerwerkskörper, Drohnen und sogar Schirme draussen bleiben. Von Tablets und Megafonen über Tiere und Rollschuhe listet die «Weltwoche» auch Laserpointer sowie Rucksäcke und Taschen, die grösser als A4-Format sind, unter den verbotenen Gegenständen auf. «Traurig, dass so etwas nötig ist», twittert Journalist Ronnie Grob dazu.

