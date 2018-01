1 Monat lang vegan leben – schaffen es diese Leser?

Statt Poulet gibts Tofu, statt Steaks landen nur noch Linsen auf dem Teller: Für vier Leser ist dies ab Februar Alltag. Bei der Vegan-Challenge geht es darum, sich einen ganzen Monat ohne Fleisch- und Milchprodukte zu ernähren – das verlangt derzeit auch eine schweizweite Plakatkampagne einer Tierrechtsorganisation.

Umfrage Könnten Sie sich vorstellen, einen Monat lang auf Fleisch- und Milchprodukte zu verzichten? Nein, dafür liebe ich Fleisch einfach zu sehr.

Es wird zwar schwierig, aber auch ich überlege mir, mich eine Zeit lang vegan zu ernähren.

Ich könnte es mir durchaus vorstellen.

Ja, ich mache bei der Vegan-Challenge auch mit!

Vier Leser sind unserem Aufruf gefolgt und stellen sich der Herausforderung. Sie werden wöchentlich in einem Video berichten, wie die vegane Ernährungsweise ihr Leben verändert – und ob sie nicht plötzlich der Lust auf Wurst nachgeben. In einem ersten Beitrag stellen wir die Teilnehmer vor und lassen sie ihre Motivation erklären.

Jessica J.* (26): «Die ersten Wochen werden sicher anstrengend sein»



«Ich habe mich für die Challenge gemeldet, um zu sehen, wie sich mein Körper auf die vegane Ernährung einstellen wird. Momentan wiege ich 58 Kilogramm. Ich will aber hauptsächlich herausfinden, wie schwierig es ist, auf dem Schweizer Markt Alternativen für Fleisch- und Milchprodukte zu finden. Fleisch esse ich derzeit etwa zweimal oder mehr pro Woche. Aber es gibt auch immer wieder Phasen, in denen ich weniger Fleisch- und Milchprodukte esse.

Daher bin ich überzeugt, dass ich die Challenge schaffen werde. Es ist ein kurzer Monat. Aber die ersten zwei Wochen werden sicher anstrengender sein, bis man sich ein wenig in die Lebensmittel eingelesen hat. Aus meinem Umfeld sind viele an der veganen Ernährung interessiert und werden mich auf dem Weg sicher auch unterstützen.»

Nicola B.* (30): «Habe schon einmal probiert, mich vegan zu ernähren»



«Ich reise durch meinen Beruf als Eventmanager in der ganzen Schweiz herum. Mit der Challenge will ich herausfinden, wie schwierig es ist, sich unterwegs vegan zu ernähren. Das ist eine ganz andere Angelegenheit, als wenn man zu Hause Zeit hat, das Essen zuzubereiten. Derzeit wiege ich 92 Kilogramm. Nun bin ich sehr gespannt auf die Veränderungen. Ob ich die Challenge schaffe, kann ich noch nicht sagen. Ich habe schon einmal probiert, mich vegan zu ernähren, bin aber kläglich gescheitert. Die Motivation ist dieses Mal aber erheblich grösser. Ich werde alles geben, um es zu schaffen. Meine Kollegen denken jetzt sicher, ich hätte eine Schraube locker, aber ich lasse es auf mich zukommen. Ich freue mich aber unheimlich auf die Herausforderung. Let’s go!»

Katja J.* (24): «Ich nehme täglich Fleisch und Milchprodukte zu mir»



«Ich bin 24 Jahre alt und arbeite als Fitness- und Bewegungstrainerin. Zusätzlich hole ich an der Kantonsschule meine Matura nach. Ich mache bei der Vegan-Challenge mit, weil ich oft von Leuten höre, dass man als Veganer nicht genügend Protein einnimmt und die fleischlose Ernährungsweise daher für Sportler keine gute Wahl ist. Normalerweise nehme ich täglich Fleisch oder Milchprodukte zu mir.

Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Fleischverzicht bemerke, ob ich ab- oder zunehme – momentan wiege ich 72 Kilogramm. Ich bin gespannt, ob die vegane Ernährung teurer oder günstiger ist als der Fleischkonsum. Mein Umfeld findet die Vegan-Challenge interessant und wünscht mir viel Glück. Für mich ist klar, dass ich den Monat vegan durchstehen werde. Wenn ich mir etwas vornehme, dann klappt das auch!»

Joëlle E.* (23): «Ich mag Fleisch extrem gern»



«Ich studiere Lebensmittelwissenschaften. Bei der Vegan-Challenge möchte ich mitmachen, weil mir aufgrund meines Studiums extrem bewusst ist, welchen Einfluss der Fleischkonsum und der Konsum von tierischen Produkten auf unsere Umwelt hat. Da ich aber eher faul bin, was meine eigene Ernährung angeht, und ich zudem Fleisch, Milchprodukte und Eier extrem gern mag, konnte ich mich nie dazu durchringen, meine Ernährung umzustellen. Mein Umfeld nimmt die Challenge eigentlich positiv auf. Meine Mama macht sich allerdings Sorgen, dass ich unter der Ernährungsumstellung leiden könnte, und hat mich bereits zum Essen eingeladen. Ich bin 1.81 Meter gross und wiege 68 Kilogramm. Meine beste Freundin, die seit langem vegan lebt, freut sich natürlich sehr darüber, dass wir jetzt im selben Boot sitzen.

Mir wird es aber schwerfallen, auf Kaffee zu verzichten: Ich trinke gut und gern acht bis zehn Tassen am Tag, immer mit Milch. Neben dem Kaffee wird es mir auch schwerfallen, auf Butter zu verzichten. Ich koche mit Butter und mag echte Butter auf dem Brot. Das wird mir wohl sehr fehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Challenge durchhalten kann, da ich gerade wenn es ums essen geht, schnell schwach werde. Andererseits habe ich einen starken Willen und wenn ich mir etwas wirklich in den Kopf setze, schaffe ich es in der Regel auch – mal schauen, welcher Teil von mir stärker ist.»

*Namen der Redaktion bekannt