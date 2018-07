User von Dating-Apps schummeln beim Profilbild

Heute Abend hast du ein Date. Du putzt dich richtig toll raus und gibst dir Mühe. Am Schluss sitzt du vor einer komplett anderen Person als erwartet. Dies passiert immer wieder. Laut einer Erhebung der Dating-App Once schummeln zahlreiche Frauen und Männer bei ihrem Profilbild. In Bern sind es beispielsweise 53 Prozent der Männer, in Lausanne 48 Prozent der Frauen.

Jetzt bist du gefragt: Hast du beim Dating schon solche Erfahrungen gemacht? Oder verwendest du selbst ein geschöntes oder gefälschtes Foto? Dann berichte uns im unten stehenden Formular davon.

(wsa)